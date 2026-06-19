Już 19 czerwca światło dzienne ujrzy długo wyczekiwany album Roxie Węgiel "Błękit". Zanim jednak płyta trafi do słuchaczy, wokalistka dzień wcześniej zorganizowała huczną imprezę premierową, na którą zaprosiła największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Dress code nie pozostawiał wątpliwości - królował błękit, nawiązujący do tytułu nowego krążka.

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Ralph Kaminski zaskoczył, Karolina Pisarek podkreśliła ciążowe krągłości. Gwiazdy na imprezie Roxie Węgiel

Na imprezie Roxie Węgiel nie zabrakło jej przyjaciół z branży. Wśród zaproszonych gości pojawił się Ralph Kaminski, który jak zwykle postawił na niebanalny styl. Tym razem wokalista wybrał błękitną koszulę, którą zestawił z białymi szortami ozdobionymi srebrnymi paskami. Największą uwagę przyciągało jednak nietuzinkowe wykończenie stylizacji - czarne skarpety sięgające połowy łydki połączone z czarnymi mokasynami. Na zdjęciach z imprezy widać również, że Kamniski złapał dobry kontakt z mężem Roksany Węgiel i doszło do kilku koleżeńskich przepychanek.

Na stylizację utrzymaną w jasnych, błękitnych tonach postawiła też Gabi Drzewiecka. Luźna góra w połączeniu z szerokimi jeansami stworzyła swobodny, miejski look. Kobiecości dodały natomiast eleganckie czółenka. Na event zaproszono także Karolinę Pisarek i Rogera Sallę, którzy całkiem niedawno ogłosili, że spodziewają się córki. Modelka postawiła na elegancką, dopasowaną suknię w pastelowym błękicie, która podkreśliła jej ciążowe krągłości. Roger natomiast wybrał jasny zestaw złożony ze spodni i błękitnej koszuli, dzięki czemu para prezentowała się bardzo spójcie.

Roxie Węgiel postawiła na bajkowy look. Trudno było oderwać wzrok

Choć goście zadbali o stylizacje wpisujące się w temat przewodni wydarzenia, to właśnie Roxie Węgiel skradła show. Gwiazda wieczoru zachwyciła w bajkowej kreacji utrzymanej w błękicie. Sukienka, zdobiona piórami, połyskującymi aplikacjami i zwiewnym tiulem, prezentowała się niezwykle efektownie, podkreślając sceniczny charakter jej występu. Stylizację dopełniły sandałki na wysokiej platformie, które dodały jej jeszcze bardziej spektakularnego charakteru. Zdjęcia wszystkich stylizacji zobaczycie w naszej galerii:

Gwiazdy na imprezie Roxie Węgiel. Dominował błękitOtwórz galerię