Marcin Paprocki i Mariusz Brzozowski to cenieni projektanci mody, którzy od 2000 roku tworzą znany duet Paprocki&Brzozowski. W ich projektach możemy zobaczyć wiele polskich gwiazd. Nie dziwi więc, że na otwarcie ich butiku przy ulicy Wiejskiej w Warszawie przybyły liczne celebrytki. Nie zabrakło Pauliny Krupińskiej, Maffashion czy Mai Ostaszewskiej. Na jakie stylizacje postawiły?

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Paulina Krupińska i Maffashion poszły w czerń. Maja Ostaszewska wyróżniała się koronką

Na otwarcie butiku duetu Paprocki&Brzozowski przybyła Paulina Krupińska. Prezenterka zdecydowała się na odważną sukienkę w czarnym kolorze, która odsłaniała dekolt. Kreacja sięgała aż do ziemi, ukrywając buty, które założyła modelka. Dziennikarka zarzuciła na siebie czarną marynarkę, a całość dopełniła świecąca się, srebrna torebka, którą Krupińska trzymała w dłoni. Jeśli chodzi o biżuterię, gospodyni "Dzień dobry TVN" postawiła na delikatne bransoletki oraz naszyjnik. Uwagę przykuwała tego dnia również Julia "Maffashion" Kuczyńska. Influencerka podobnie jak Krupińska, zaprezentowała się w czerni. Połączyła eleganckie cygaretki z krótką marynarką. W dłoni trzymała czarną torebkę, a na stopach celebrytki dostrzec można było wysokie szpilki z pokaźną, srebrną aplikacją.

Maja Ostaszewska podczas wydarzenia brylowała w brązowej, koronkowej spódnicy z rozcięciem z tyłu. Aktorka dopasowała do niej również koronkową, różową bluzkę z odkrytymi ramionami, za którą ciągnął się koronkowy materiał. Ostaszewska dopełniła stylizację czarnymi klapkami na niskim obcasie.

Gwiazdy na otwarciu butiku Paprocki&Brzozowski Otwórz galerię

Reni Jusis pokazała się w garniturze. Paulina Gałązka zagrała spódniczką

Reni Jusis również pojawiła się na otwarciu butiku projektantów. Piosenkarka założyła biały garnitur - krótką marynarkę, pod którą znajdował się czarny top, i szerokie spodnie przewiązane materiałowym paskiem. Jusis na nos wsunęła okulary przeciwsłoneczne, a w dłoni trzymała czarną torebkę. Na ściance pozowała również Paulina Gałązka. Aktorkę zobaczyliśmy w eleganckiej, białej bluzce z długim rękawem z ciekawym wiązaniem na przodzie. Zdecydowała się na krótką spódniczkę z koronkową wstawką na dole, do której dopasowała czarne rajstopy i niskie szpilki.