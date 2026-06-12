12 czerwca w warszawskim Hotelu Hilton zaplanowano Gala Woman Power 2026. Organizatorzy wydarzenia zapewniają, że na gali mają odbywać się "rozmowy w kobiecym gronie, o tym, jak kobiety inwestują, jak można zwiększyć ich dostęp do stanowisk kierowniczych w branży nie tylko modowej, kulinarnej, estetycznej, ale też technologicznej". Tematem przewodnim imprezy jest rosnąca siła kobiet we wszystkich obszarach, tak biznesu, jak i samego życia. Na wydarzeniu nie zabrakło gwiazd, które pozowały fotoreporterom do zdjęć.

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Gala Woman Power. Katarzyna Cichopek w krwistej czerwieni

Na wydarzeniu stawili się między innymi: Katarzyna Cichopek z Maciejem Kurzajewskim, Barbara Kurdej-Szatan. Katarzyna Sokołowska, Maja Hyży, Mariola Bojarska-Ferenc i Zygmunt Chajzer.

Uwagę fotoreporterów z pewnością przyciągnęli gospodarze śniadaniówki Polsatu. Maciej Kurzajewski miał bowiem na sobie brązowy garnitur, który zestawił z białą koszulą i ciemnobrązowym krawatem. Całość uzupełniały eleganckie mokasyny. Obok niego pojawiła się Katarzyna Cichopek, której uśmiech nie schodził z twarzy. Celebrytka tego dnia prezentowała się w krwistoczerwonej, zabudowanej sukni typu maksi. Kreacja była dopasowana i podkreślała figurę gwiazdy "M jak miłość". Całość korespondowała z czarnymi, odkrytymi sandałami na szpilce i wieczorowym makijażem. Mimo że celebrytka niedawno zapewniała, że stawia na naturalność i wraca do swoich kręconych włosów, na wydarzeniu pojawiła się z wyprostowanymi, lekko zaczesanymi do tyłu pasmami.

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Na wieczorową kreację postawiła także Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka również miała na sobie dopasowaną suknię. Sukienka w odcieniu brudnego różu podkreślała delikatną urodę 40-latki. Kreacja nie sięgała jednak do ziemi, dzięki czemu można było dostrzec, że gwiazda wybrała bordowe szpilki na wysokim obcasie. Buty, mimo że piękne, nie wyglądały raczej na wygodne.

Maja Hyży na balowo

Na wydarzeniu pojawiła się także Maja Hyży. Celebrytka wskoczyła w czarną balową suknię. Uwagę zwracał tulowy dół kreacji oraz mocne wycięcie na nodze. Całość uzupełniały czarne szpilki i delikatna biżuteria.