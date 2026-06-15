Żegnajcie pasemka i balejaże - to to odświeżenie fryzury podbija teraz salony

Przez lata fryzjerskie trendy skupiały się głównie na rozjaśnianiu włosów. Ombre, sombre, balejaż czy klasyczne pasemka pozwalały uzyskać wielowymiarowy efekt, ale często wymagały regularnych wizyt w salonie i intensywnej pielęgnacji.

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Dziś coraz więcej kobiet szuka rozwiązań, które nie tylko wyglądają elegancko, ale również pomagają zachować włosy w dobrej kondycji. Właśnie dlatego ogromną popularność zdobywa hair glossing, czyli zabieg nadający pasmom spektakularny połysk i odświeżający kolor bez radykalnej zmiany fryzury.

Czym właściwie jest hair glossing? Nowy efekt, który robi duże wrażenie

Hair glossing można porównać do błyszczyka dla włosów. Zabieg polega na nałożeniu specjalnej formuły, która odświeża kolor, wygładza łuski włosa i nadaje fryzurze lustrzany blask. Efekt jest subtelny, ale bardzo widoczny. Włosy wyglądają zdrowiej, są bardziej miękkie i odbijają światło w sposób charakterystyczny dla zadbanych pasm.

Co ważne, glossing nie musi oznaczać zmiany koloru. Można go wykonać zarówno na włosach blond, brązowych, rudych, jak i siwych. Jednym z powodów popularności tego trendu jest efekt luksusu, jaki daje już po jednej wizycie w salonie.

Włosy po glossingu wyglądają na bardziej gęste, zdrowe i pełne życia. Kolor staje się głębszy, a cała fryzura sprawia wrażenie starannie dopracowanej. To właśnie dlatego zabieg pokochały gwiazdy, influencerki i modelki. Na zdjęciach wygląda niezwykle efektownie, a jednocześnie zachowuje naturalny charakter.

Idealny wybór dla kobiet 50+. Subtelne odświeżenie w sam raz na lato

Hair glossing szczególnie doceniają dojrzałe kobiety. Wraz z wiekiem włosy często tracą naturalny połysk, stają się bardziej matowe i szorstkie. Zabieg pomaga przywrócić im świeżość bez konieczności agresywnego farbowania. Dzięki temu fryzura wygląda młodziej, ale nadal naturalnie.

To rozwiązanie dla kobiet, które chcą wyglądać elegancko i nowocześnie, ale nie mają ochoty na radykalne metamorfozy.

Modny kolor bez efektu odrostów. Właśnie dlatego panie pokochały je od razu

Latem włosy są szczególnie narażone na działanie promieni słonecznych, słonej wody i wysokich temperatur. W efekcie często tracą blask i stają się przesuszone. Hair glossing pozwala szybko poprawić ich wygląd przed wakacyjnym wyjazdem lub ważnym wydarzeniem. Włosy po zabiegu pięknie odbijają światło, dzięki czemu wyglądają zdrowo nawet bez skomplikowanej stylizacji.

To jeden z powodów, dla których fryzjerzy notują coraz większe zainteresowanie tym trendem właśnie w sezonie letnim. Kolejną zaletą glossingu jest jego naturalność. W przeciwieństwie do klasycznych pasemek czy mocnego rozjaśniania nie tworzy wyraźnych odrostów.

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