Lewandowska pokazała się w szortach jak... od piżamy - podobne znalazłam za 39 zł

Moda coraz częściej inspiruje się domowym komfortem. Projektanci od kilku sezonów promują ubrania, które wyglądają elegancko, ale jednocześnie zapewniają wygodę porównywalną z ulubionymi piżamami. Efekt? Luźne szorty w paski stały się absolutnym must-have na lato 2026.

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Lewandowska postawiła na wygodę i minimalizm. Ten trend pokochały kobiety na całym świecie

Na zdjęciach opublikowanych przez Annę Lewandowską uwagę przyciąga przede wszystkim swobodny charakter stylizacji. To właśnie takie zestawy są dziś synonimem nowoczesnej elegancji. Luźne szorty inspirowane piżamowym stylem doskonale wpisują się w estetykę effortless chic, czyli modę, która wygląda stylowo bez sprawiania wrażenia przesadnie dopracowanej.

Właśnie dlatego podobne fasony coraz częściej pojawiają się w garderobach influencerek i gwiazd. To trend idealny na lato. Zapewnia komfort nawet podczas największych upałów, a jednocześnie pozwala wyglądać modnie i świeżo.

Szorty z Sinsay wyglądają znacznie drożej niż kosztują. Luźny krój i naturalne materiały robią różnicę

Model dostępny w Sinsay przyciąga uwagę przede wszystkim krojem. Luźniejsze nogawki nie opinają sylwetki, dzięki czemu zapewniają pełną swobodę ruchów i wyjątkowy komfort noszenia. Dużym atutem jest także wzór w delikatne paski. Taki print od lat kojarzy się z wakacyjnym stylem inspirowanym francuską Riwierą i śródziemnomorskim luzem. Dzięki niemu nawet najprostsza stylizacja wygląda bardziej stylowo.

Na uwagę zasługuje również materiał z dodatkiem wiskozy i lnu. To właśnie takie tkaniny najlepiej sprawdzają się podczas upalnych dni, ponieważ pozwalają skórze oddychać i zapewniają przyjemne uczucie lekkości.

Wystarczy prosty top i sandały. Tak stworzysz najmodniejszą stylizację tego lata

Największą zaletą takich szortów jest ich uniwersalność. Można nosić je na wiele sposobów, tworząc zarówno codzienne, jak i bardziej eleganckie zestawy. W wersji inspirowanej stylem Lewandowskiej świetnie sprawdzą się z prostym topem, lnianą koszulą narzuconą na ramiona oraz minimalistycznymi sandałami. Taki look wygląda lekko, świeżo i niezwykle nowocześnie.

Równie wygodne modele można znaleźć także w Pepco. Zwłaszcza ich najnowsza kolekcja wzbudza spore zainteresowanie. Zarówno spodenki, jak i sukienki lub spódnice wykonane są z jakościowych materiałów, a ceny naprawdę kuszą.

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