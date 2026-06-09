Gwiazdy na czerwonym dywanie. Liss błyszczał, Ostaszewska zachwyciła prostotą

Spotkanie prasowe nowego serialu HBO Original "Proud" przyciągnęło tłum gwiazd związanych z produkcją. Na ściance pojawili się aktorzy oraz twórcy projektu, który jeszcze przed premierą wzbudza ogromne zainteresowanie. Wszystko za sprawą historii Filipa - młodego modela, którego życie wywraca się do góry nogami po rodzinnej tragedii. Produkcja już teraz może pochwalić się dużym sukcesem, bo została zakwalifikowana do konkursu głównego prestiżowego festiwalu Series Mania we francuskim Lille.

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Zobacz wideo "Proud" [ZWIASTUN] - premiera 12 czerwca

Spotkanie prasowe "Proud" zgromadziło znane nazwiska. Kto zachwycił stylizacją?

Największą uwagę fotoreporterów przyciągał odtwórca głównej roli, czyli Ignacy Liss. Aktor postawił na odważne połączenie klasyki i nonszalancji. Biała koszula zestawiona z czarnym krawatem i eleganckimi spodniami zyskała zupełnie nowy charakter dzięki efektownej czerwono-czarnej skórzanej kurtce. Całość wyglądała swobodnie, ale jednocześnie bardzo filmowo. Na premierze pojawił się także Kamil Studnicki. Aktor wybrał satynową koszulę w jasnym odcieniu i szeroki pas podkreślający talię, udowadniając, że nie boi się modowych eksperymentów. Jak oceniacie takie połączenie styli? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

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Mnóstwo nietypowych stylizacji na spotkaniu prasowym "Proud". Niecodzienne połączenia

Nie zabrakło również mocnych kobiecych akcentów. Tamara Arciuch postawiła na ponadczasową czerń i minimalistyczną suknię, którą przełamała dużym, asymetrycznym kolczykiem. Stylizacja była prosta, ale niezwykle elegancka. Maja Ostaszewsla wybrała jasny garnitur oversize z czarnymi dodatkami, wpisując się w jeden z najmocniejszych trendów ostatnich sezonów. Uwagę zwracała też Maria Sobocińska w sportowej stylizacji inspirowanej modą lat 90. - czarny komplet z charakterystycznymi paskami marki Adidas nadał premierze nieco bardziej luzackiego charakteru. Która stylizacja jest waszą ulubioną? ZOBACZ TEŻ: Specjalistki rozszyfrowały ukryte znaczenie stylizacji z "Diabeł ubiera się u Prady". To dlatego filmowe stroje się nie zestarzały