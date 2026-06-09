Lewandowska w najmodniejszych szortach sezonu - podobne są w Sinsay za 39 zł. A Pepco?

Lato to czas, kiedy stawiamy na wygodę, przewiewne materiały i lekkie kroje. Nic więc dziwnego, że szorty wracają do łask w wielkim stylu. W tym sezonie szczególną popularnością cieszą się modele inspirowane estetyką boho i romantycznym stylem, które łączą komfort z kobiecym wyglądem. Właśnie do tej kategorii należą szorty dostępne w Sinsay.

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Anna Lewandowska stawia na wygodę i kobiece fasony. Takie szorty będą hitem całego lata

Styl Anny Lewandowskiej od lat inspiruje tysiące Polek. Trenerka doskonale łączy sportową swobodę z najnowszymi trendami, dlatego jej stylizacje regularnie stają się modowymi inspiracjami. Na jednym z ostatnich zdjęć uwagę przyciągnęły lekkie szorty z satyny utrzymane w wakacyjnym klimacie.

Takie spodenki można nosić zarówno podczas urlopu, jak i na co dzień. Wystarczy prosty top, koszula oversize lub lniana kamizelka, aby stworzyć modny letni zestaw.

Koronka i wiskoza tworzą idealne połączenie na upały. Ten model z Sinsay kosztuje mniej niż 40 zł

Szorty dostępne w Sinsay wyróżniają się romantycznym charakterem i subtelnymi koronkowymi detalami. To właśnie takie elementy sprawiają, że nawet bardzo prosty fason wygląda znacznie bardziej stylowo.

Dużym atutem jest również domieszka wiskozy. Materiał ten od lat uznawany jest za jeden z najlepszych wyborów na lato. Jest lekki, przewiewny i przyjemny w kontakcie ze skórą, dlatego świetnie sprawdza się podczas upalnych dni.

Warto również zwrócić uwagę na cenę. Za 39,99 zł trudno znaleźć równie modny model, który jednocześnie wpisuje się w najważniejsze trendy sezonu. Nic dziwnego, że klientki tak chętnie dodają go do swoich koszyków.

Pepco także ma ciekawe propozycje dla miłośniczek letnich stylizacji. W tym sezonie królują lekkie i wygodne fasony

Jeżeli szukasz jeszcze bardziej budżetowych rozwiązań, warto zajrzeć do Pepco. Marka od kilku sezonów rozwija swoją ofertę odzieżową i coraz częściej proponuje ubrania inspirowane aktualnymi trendami. W tegorocznych kolekcjach nie brakuje lekkich szortów wykonanych z bawełny, wiskozy czy materiałów z dodatkiem lnu. Dominują jasne kolory, delikatne wzory i luźniejsze fasony, które doskonale sprawdzają się podczas wakacyjnych miesięcy.

To właśnie takie modele najchętniej wybierają kobiety poszukujące komfortowych ubrań na co dzień. Są wygodne, łatwe do stylizowania i pozwalają stworzyć modne zestawy bez wydawania fortuny.

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