Rozenek-Majdan zachwyciła stylizacją na Roland Garros. Podobną udało mi się znaleźć za 69 zł

Stylizacje inspirowane Lazurowym Wybrzeżem i francuskimi kurortami wracają każdego lata jak bumerang. Nic dziwnego: są lekkie, ponadczasowe i sprawiają, że nawet podczas największych upałów można wyglądać niezwykle szykownie. Sukienka, którą znalazłam w Sinsay, doskonale wpisuje się w ten trend.

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Cytrynowy print podbija lato 2026. To właśnie takie wzory wybierają teraz trendsetterki

Jeszcze niedawno dominowały kwiaty i abstrakcyjne motywy. W tym sezonie ich miejsce coraz częściej zajmują printy inspirowane śródziemnomorskim stylem życia. Cytryny pojawiają się na sukienkach, koszulach, spódnicach, a nawet dodatkach. Dzięki temu nawet prosta stylizacja zyskuje wyjątkowo letni charakter.

To właśnie dlatego sukienka Rozenek-Majdan tak bardzo przyciągnęła uwagę obserwatorów. Była kobieca, świeża i idealnie wpisywała się w klimat luksusowego wypoczynku.

Sukienka z Sinsay wygląda znacznie drożej, niż wskazuje jej metka. To idealna okazja

Model dostępny w Sinsay zachwyca już na pierwszy rzut oka. Długość maxi sprawia, że prezentuje się niezwykle elegancko, a cienkie ramiączka dodają całości lekkości. Dużym atutem jest również bawełniany materiał, który doskonale sprawdza się podczas upałów. Naturalne włókna pozwalają skórze oddychać, dlatego sukienka będzie dobrym wyborem zarówno na wakacyjny wyjazd, jak i codzienne spacery po mieście.

Motyw cytryn nadaje jej wyjątkowego charakteru. Dzięki niemu model wygląda bardzo wakacyjnie i przyciąga uwagę bez potrzeby stosowania dodatkowych ozdób. Wystarczy słomkowa torebka, delikatne sandałki i okulary przeciwsłoneczne, aby stworzyć stylizację niczym z włoskiego kurortu.

Takie sukienki są największym hitem sezonu. Łączą wygodę, kobiecość i ponadczasowy styl

Nie bez powodu sukienki maxi cieszą się obecnie tak ogromną popularnością. Są niezwykle komfortowe, a jednocześnie pozwalają wyglądać elegancko praktycznie bez wysiłku. To fason, który pasuje kobietom w każdym wieku i sprawdza się podczas wielu okazji.

Jeżeli więc zachwyciła cię stylizacja Małgorzaty Rozenek-Majdan z Roland Garros, warto zajrzeć do Sinsay. Sukienka maxi w cytryny kosztuje zaledwie 69,99 zł, a wygląda jak model wyjęty z butików na południu Europy. To jeden z tych zakupów, które mogą stać się prawdziwym hitem całego lata.

Po podobne modele warto odwiedzić także Pepco, który w swojej najnowszej kolekcji również postawił na lekkie sukienki o naturalnym składzie, a cenowo wypadają bardzo korzystnie!

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