Julia Wieniawa po raz kolejny udowodniła, że doskonale wyczuwa najgorętsze trendy. Aktorka i piosenkarka pojawiła się na przyjęciu zorganizowanym przez Wojciecha Szczęsnego i Marinę Łuczenko-Szczęsną w kreacji, która natychmiast przyciągnęła uwagę fanów mody. Kobieca forma, podkreślona sylwetka i minimalistyczna elegancja sprawiły, że trudno było oderwać od niej wzrok.

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Okazuje się jednak, że podobny efekt można osiągnąć bez wydawania fortuny. W Reserved znalazłam sukienkę, która nawiązuje do najmodniejszych fasonów tego sezonu, a dodatkowo trafiła na wyprzedaż.

Julia Wieniawa postawiła na kobiecy fason, który podkreśla sylwetkę. Takich opcji szukamy

Gwiazda od lat inspiruje Polki swoimi stylizacjami. Tym razem zachwyciła kreacją, która idealnie wpisuje się w trend subtelnej elegancji. Zamiast przesadnych zdobień czy wyrazistych dodatków postawiła na fason, który sam w sobie robi ogromne wrażenie.

Tego typu sukienki pięknie podkreślają talię, eksponują sylwetkę i dodają klasy. Są jednocześnie efektowne i bardzo kobiece, dlatego regularnie pojawiają się zarówno na czerwonych dywanach, jak i podczas prywatnych uroczystości celebrytek.

Reserved ma bardzo podobną sukienkę i właśnie obniżyło jej cenę. Idealna okazja na teraz

Model dostępny w Reserved od razu skojarzył mi się z estetyką kreacji, którą wybrała Julia Wieniawa. Sukienka wyróżnia się dopracowanym krojem i efektownym marszczeniem, które nie tylko dodaje charakteru, ale również pomaga optycznie wymodelować sylwetkę.

To fason, który świetnie sprawdza się przy różnych typach figury. Marszczenia potrafią subtelnie zamaskować okolice brzucha, a jednocześnie podkreślić talię i nadać sylwetce proporcji. Ogromnym atutem jest również ponadczasowy charakter tego modelu. To nie jest sukienka na jeden sezon, lecz element garderoby, który będzie wyglądał świetnie także w kolejnych latach.

Idealna na wesele, przyjęcie i każdą większą okazję. Sinsay ma podobne?

Latem wiele kobiet rozpoczyna poszukiwania sukienki na wesele, chrzciny czy rodzinne uroczystości. Model z Reserved doskonale wpisuje się w ten scenariusz. Wystarczy dobrać eleganckie sandałki, niewielką kopertówkę i delikatną biżuterię, aby stworzyć stylizację inspirowaną gwiazdami. Sukienka prezentuje się bardzo elegancko, ale jednocześnie nie jest przesadnie formalna, dzięki czemu można wykorzystać ją przy wielu okazjach.

Po podobne modele warto zerknąć także do Sinsay, bo wiele eleganckich modeli sukienek możemy znaleźć tam w zaskakująco niskich cenach.

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