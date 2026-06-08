Nicole Kidman od lat kojarzona jest z idealnie gładkimi, blond fryzurami, które prezentuje zarówno na czerwonym dywanie, jak i w filmowych produkcjach. Nie jest jednak tajemnicą, że aktorka często korzysta z peruk, dlatego niewiele osób miało okazję zobaczyć, jak naprawdę wyglądają jej naturalne włosy. Sytuacja zmieniła się po najnowszej publikacji Kidman.

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Nicole Kidman pokazała naturalne włosy. Fani zachwyceni jej wyglądem

Nicole Kidman zaskoczyła swoich obserwatorów i opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym pokazała się bez peruki. Choć tym razem nie widać jej naturalnego rudego koloru włosów, uwagę przyciągnęła ich charakterystyczna, kręcona struktura.

Na fotografii 58-letnia aktorka zapozowała w swobodnej stylizacji składającej się z błękitnej koszuli, jeansów i trampek. Zdjęcie zostało wykonane na łonie natury, a w tle można dostrzec pasące się konie. Wpis wyraźnie przypadł do gustu jej fanom. W komentarzach nie zabrakło komplementów dotyczących zarówno wyglądu aktorki, jak i jej naturalnych loków. "Uwielbiam jej naturalne włosy (...)", "Jesteś najpiękniejszą królową", "Wspaniałe włosy", "Niesamowita", "Uwielbiam twoje loki" - zachwycali się internauci. Zdjęcia fryzury zobaczycie w naszej galerii:

Nicole Kidman zaskakuje fryzurami od lat. Tak tłumaczy swoje metamorfozy

Nicole Kidman od lat eksperymentuje ze swoim wyglądem, a jedną z jej ulubionych metod szybkiej metamorfozy są peruki. Aktorka korzysta z nich zarówno na potrzeby filmowych ról, jak i podczas branżowych wydarzeń. Jak sama przyznała, zmiana fryzury jest dla niej ważnym elementem pracy zawodowej. - Uwielbiam zmieniać swoje włosy. To dla mnie jak część aktorstwa - wyznała w programie "Sunrise".

Nicole Kidman pokazała naturalne włosy. Fani zachwyceni jej wyglądem Otwórz galerię

Jedna z takich przemian wzbudziła szczególne zainteresowanie w 2025 roku. Podczas Met Gali gwiazda zaprezentowała się w krótkiej fryzurze typu pixie cut. W sieci szybko pojawiły się spekulacje, czy zdecydowała się na radykalne obcięcie włosów. Niedługo później sama rozwiała wszelkie domysły, ujawniając, że była to jedynie kolejna peruka. Naturalne włosy aktorki pozostały bez zmian.