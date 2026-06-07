63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu dobiega końca. 7 czerwca to ostatni dzień wydarzenia. Zaczęło się koncertem z okazji jubileuszu zespołu Lady Pank - "45 lat - jubileusz Lady Pank". Na scenie wybrzmiały najbardziej kultowe utwory takie jak: "Kryzysowa narzeczona" czy "Zawsze tam gdzie ty". Na później zaplanowano koncert "Kiedy mnie już nie będzie...", który był hołdem dla Magdy Umer i Agnieszki Osieckiej. Zwróciliśmy uwagę na stylizację gwiazd. Zobaczcie, czym zaskoczyły na opolskiej scenie.

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Festiwal w Opolu. W takich kreacjach pokazały się gwiazdy

Agnieszka Woźniak-Starak, która jest jedną z prowadzących tegoroczny festiwal, codziennie zachwyca doborem kreacji. Ostatniego dnia prezenterka zdecydowała się na długą sukienkę w czarnym odcieniu bez ramiączek. Uwagę przykuwał dół stylizacji, w którym materiał układał się w fale. Dziennikarka zdecydowała się na zawijający się, srebrny naszyjnik z pokaźnym kamieniem. Do Opola przybyła również Olga Bończyk, która postawiła na długą, białą, opinającą sukienkę na jedno ramię. Aktorka przyciągała spojrzenia pokaźnym kwiatem, który można było dostrzec na jej ramieniu.

Nie zabrakło również prowadzących "Pytanie na śniadanie". Marta Surnik tego wieczoru postawiła na oversize. Prezenterka zaprezentowała się czarnej marynarce i jasnych, koronkowych spodniach. U jej boku brylował Grzegorz Dobek w beżowej, dwurzędowej marynarce i białych, eleganckich spodniach.

Czwarty dzień festiwalu w OpoluOtwórz galerię

Doda wywołała oburzenie strojem. Internauci byli zszokowani

Doda była jedną z największych gwiazd tegorocznego festiwalu w Opolu. Trzeciego dnia zaprezentowała się na scenie w bogato zdobionym, czarnym staniku. Dopasowała do niego mocno wycięte spodenki z wysokim stanem. Wszystko wykończyły koronkowe rękawiczki i ozdoby na nogach, które wpasowywały się w klimat kreacji. Internauci byli zniesmaczeni tym, w czym pojawiła się na scenie Rabczewska. Upust emocjom dali w mediach społecznościowych Telewizji Polskiej. "Nie ta scena", "Masakra jakaś z tym strojem", "Niekorzystna stylizacja zwłaszcza od pasa w dół" - pisali z oburzeniem. Pojawiały się głosy osób, które broniły piosenkarki, doceniając jej kreację. Tu zobaczycie stylizację Dody, która wywołała takie zamieszanie: Awantura o strój Dody w Opolu. Internauci są rozjuszeeni. W komentarzach armagedon