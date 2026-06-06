Doda 4 czerwca otworzyła 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu utworem "Czas nas uczy pogody". To nie był jej jedyny występ na opolskiej scenie. Ponownie zobaczyliśmy ją 6 czerwca podczas koncertu "Autobiografia" poświęconemu piosenkom napisanym przez Bogdana Olewicza, który obchodził swój jubileusz. Widzowie nie skupili się jednak na jej śpiewie, a stylizacji, która ich oburzyła. Słusznie?

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Doda zaśpiewała w Opolu. W komentarzach burza o jej strój

Piosenkarka zaprezentowała się na scenie Amfiteatru Tysiąclecia w skąpej odsłonie, wykonując utwór "Na na". Doda postawiła tego wieczoru na bogato zdobiony, czarny stanik, do którego dopasowała mocno wycięte spodenki z wysokim stanem. Całą stylizację wykończyły koronkowe rękawiczki i ozdoby na nogach, które wpasowywały się w klimat kreacji. Nie da się ukryć, że nie można było przejść obok jej stroju obojętnie. Niewątpliwie przyciągał uwagę, choć nie wszystkim się spodobał.

Rabczewska nie porwała widzów swoim ubiorem - wręcz przeciwnie. W sieci wyrazili oburzenie jej stylizacją. "Nie ta scena", "Wyczuwam desperację... szkoda", "Masakra jakaś z tym strojem", "Ojej Doda, nie popisałaś się", "Stylówka odpowiednia do klubu nocnego", "Niekorzystna stylizacja zwłaszcza od pasa w dół" - pisali internauci w mediach społecznościowych Telewizji Polski. Pojawiły się głosy osób broniących Dodę. "Doda jak zawsze z ciekawą stylówką", "Wygląda świetnie!" - czytamy.

Doda w OpoluOtwórz galerię

Doda już podczas prób wzbudziła sensację swoim strojem

Telewizja Polska chętnie dzieliła się nagraniami zza kulis opolskiego festiwalu. Pojawiło się również nagranie z próby Dody. Piosenkarka wystąpiła tam w topie i wyciętych szortach. To także stało się przedmiotem dyskusji. Internauci zarzucali jej brak gustu i niedostosowanie się do okazji. "Brak gustu! Na plażę, a nie na scenę. Co za desperacja...", "Niesmaczne", "Ten ubiór to obraza publiczności", Ojejku... tragedia", "Kibicuje Dodzie, ale ta stylówka nietrafiona", "Niezbyt estetyczny ubiór" - pisali z niezadowoleniem.