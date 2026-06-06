63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rozpoczął się 4 czerwca koncertem Debiutów. Dzień później odbył się koncert Premier. Trzeci dzień wydarzenia to koncert "Autobiografia" z piosenkami do tekstów Bogdana Olewicza. Później zaplanowano 26-lecie kabaretu Neo-Nówka. Gwiazdy pojawiły się 6 czerwca w Opolu. Uwagę przyciągały m.in. Agnieszka Woźniak-Starak i Halina Mlynkova. Zobaczcie, na jakie kreacje postawiły.

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Festiwal w Opolu. Agnieszka Woźniak-Starak zachwyciła w długiej sukni. Halina Mlynkova w obcisłej stylizacji

Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z konferansjerek podczas tegorocznego opolskiego festiwalu. Trzeciego dnia zachwyciła klasyczną stylizacją. Prezenterka pojawiła się w długiej sukni (aż do ziemi) w białym odcieniu. Kreacja miała gorset o ciekawym kroju z wycięciem, który przyciągał uwagę. Nie zabrakło również niezwykle długiego rozcięcia przy lewej nodze dziennikarki. Jeśli chodzi o obuwie, zdecydowała się na beżowe szpilki z przezroczystą wstawką.

Na opolskiej scenie zaprezentowała się Halina Mlynkova, która zaśpiewała utwór "Julia i ja". Piosenkarka pojawiła się również w długiej sukni, choć nie wpisała się w ten sam trend kolorystyczny co Woźniak-Starak. Mlynkova brylowała w obcisłej kreacji z długim rękawem, która miała czarną barwę. Nie zabrakło dodatku przy szyi - ciemnego kwiatu. Niewątpliwie stylizacją zaskoczyła Doda. Gwiazda zdecydowała się na dość skąpą kreację - wysadzane kamieniami stanik i krótkie szorty. Nie zabrakło prześwitujących rękawiczek i zadziwiających, koronkowych elementów na nogach.

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Ania Wyszkoni wzbudziła emocje stylizacją. Widzowie byli wzburzeni

Pierwszego dnia festiwalu na scenie pojawiła się Ania Wyszkoni. W specjalnym segmencie piosenkarka przypomniała publiczności swoje największe przeboje. Jednak to nie jej występ wywołał zamieszanie. Internauci byli oburzeni tym, co tego wieczoru założyła Wyszkoni. W czym ją zobaczyliśmy? Postawiła na krótką, białą sukienkę na ramiączkach z drapieżnymi wiązaniami z tyłu. "Czy tam w ogóle jest jakiś stylista odpowiedzialny za to, aby para, która razem występuje, prezentowała chociaż podobny styl w ubiorze? (...) Kiecka z bandaża, jakaś taka przyciasna, pod spodem jakiś top, a do tego buty jak na trening bokserski. No ludzie", "Taki ubiór to nie na scenę takiego festiwalu jak Opole" - grzmieli. Inni bronili Wyszkoni, nie widząc nic złego w jej kreacji.