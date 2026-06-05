Podczas pierwszego dnia 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu na scenie wystąpiła Anna Wyszkoni. Piosenkarka 4 czerwca przygotowała specjalny recital, podczas którego przypomniała publiczności swoje największe przeboje. Sporo emocji wzbudziła jej stylizacja. Pod nagraniem z występu zaroiło się od komentarzy internautów, którzy nie szczędzili słów krytyki.

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Anna Wyszkoni w białej sukience rozgrzała internet do czerwoności

Scena rządzi własnymi prawami. Artyści często stawiają na odważniejsze i bardziej nietypowe kreacje niż te, które wybraliby na co dzień. Stylizacje koncertowe mają nie tylko podkreślać charakter występu, ale także przyciągać uwagę publiczności i budować widowisko. Nie inaczej było w przypadku Anny Wyszkoni, której festiwalowy strój wywołał wśród internautów skrajne emocje. Piosenkarka miała na sobie krótką, białą sukienkę na ramiączkach z drapieżnymi wiązaniami z tyłu.

"Czy tam w ogóle jest jakiś stylista odpowiedzialny za to, aby para, która razem występuje, prezentowała chociaż podobny styl w ubiorze? Kuba [Badach, przyp.red.] jak zwykle elegancko, a Ania? Kiecka z bandaża, jakaś taka przyciasna, pod spodem jakiś top, a do tego buty jak na trening bokserski. No ludzie", "Taki ubiór to nie na scenę takiego festiwalu jak Opole", "Pan Jakub pięknie w garniturze... Pani Ania pięknie zabandażowana. Dobrze się słucha, ale nie ogląda" - czytamy. Niektórzy stanęli w obronie wokalistki. "Mamy tu samych stylistów i kreatorów mody. No cóż, każdy ma prawo do oceny, ale może akurat dobrze się w tym czuła na scenie?", "A ja właśnie chciałabym namiary na te buty" - pisali. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Anna Wyszkoni Otwórz galerię

63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Co jeszcze przed nami?

5 czerwca Telewizja Polska wyemituje dwa koncerty: "Premiery" i "Hip-Hop. Jedno podwórko 2". Odbędzie się także recital Justyny Steczkowskiej. Sporo będzie się działo również trzeciego i czwartego dnia. Na sobotę zaplanowano koncert poświęcony twórczości Bogdana Olewicza z okazji jego 80. urodzin oraz występy kabaretu "Neo-Nówka" a na niedzielę jubileusz Lady Pank i koncert "Kiedy mnie nie będzie już... - w hołdzie Magdzie Umer i Agnieszce Osieckiej".