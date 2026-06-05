Nie plecione i nie listonoszki - to taką torebkę noszą teraz gwiazdy. Jest hitem sezonu

Jeszcze niedawno królowały plecione koszyki i klasyczne listonoszki, ale tego lata gwiazdy stawiają na zupełnie inny fason. Duże, miękkie torebki o minimalistycznej formie szturmem podbijają ulice europejskich stolic mody. Ten model od Balagan Studio idealnie wpisuje się w ten trend.

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Miękka forma zastępuje sztywne fasony. To właśnie takie torebki noszą teraz trendsetterki

W ostatnich miesiącach można zauważyć wyraźną zmianę w trendach. Projektanci coraz częściej stawiają na miękkie, swobodnie układające się torebki, które wyglądają bardziej naturalnie niż klasyczne usztywniane modele.

Torebka skórzana fot. balaganstudio.com

Taki fason świetnie wpisuje się w estetykę quiet luxury. Wygląda elegancko, ale nie sprawia wrażenia przesadnie formalnego, dzięki czemu doskonale sprawdza się na co dzień.

Głęboki brąz wygląda niezwykle szlachetnie. To kolor, który wypiera klasyczną czerń

Choć czarne torebki nadal pozostają modne, coraz więcej kobiet wybiera ciepłe odcienie brązu. Ten kolor wygląda bardziej miękko, a jednocześnie równie elegancko i uniwersalnie. Brązowa torebka świetnie komponuje się z beżami, bielą, jeansem czy lnianymi ubraniami. Dodaje stylizacjom głębi i sprawia, że całość wygląda bardziej luksusowo oraz dopracowanie.

Model od Balagan Studio zachwyca prostotą. Brak krzykliwych aplikacji, dużych logotypów czy błyszczących elementów sprawia, że torebka prezentuje się bardzo nowocześnie i ponadczasowo.

To dodatek, który nie zdominuje stylizacji, ale skutecznie podniesie jej poziom elegancji. Tego typu modele są szczególnie cenione przez kobiety, które budują garderobę kapsułową i stawiają na uniwersalne dodatki.

To inwestycja na więcej niż jeden sezon. Takie fasony nie wychodzą z mody

Największą siłą tej torebki jest jej ponadczasowość. Prosta forma i klasyczny kolor sprawiają, że będzie wyglądać równie dobrze zarówno tego lata, jak i za kilka sezonów. Jeśli szukasz dodatku, który wpisuje się w najnowsze trendy, ale jednocześnie nie jest sezonową zachcianką, ten model od Balagan Studio zdecydowanie zasługuje na uwagę.

Po gustowne modele warto zajrzeć także do Eobuwie, bo nie brakuje tam opcji od Lasockiego lub Gino Rossi, które również potrafią zachwycić wykonaniem i niską ceną.

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