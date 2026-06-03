Karolina Rosińska, aktorka znana przede wszystkim z roli Noemi w kultowym "Poranku kojota", 2 czerwca skończyła 51 lat. W komedii wyreżyserowanej przez Olafa Lubaszenkę stworzyła jedną z najbardziej zapamiętanych bohaterek filmu. Wcześniej zdobyła popularność dzięki filmowi "Uprowadzenie Agaty" i była uznawana za jedną z największych nadziei polskiego kina lat 90. i początku XXI wieku. Mimo dobrze rozwijającej się kariery postanowiła jednak odejść z życia publicznego i skupić się na prywatności, z dala od świata show-biznesu. Czym dziś się zajmuje?

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"Poranek kojota" dał jej ogromną popularność. Nowe życie w USA i z dala od show-biznesu

Przez lata zmieniło się nie tylko życie zawodowe Karoliny Rosińskiej, ale również ona sama. Aktorka, która na początku XXI wieku należała do najbardziej rozpoznawalnych gwiazd polskiego kina, dziś prowadzi spokojne życie z dala od czerwonych dywanów i medialnego szumu. Po sukcesie "Poranku kojota" nie zdecydowała się wrócić na stałe do show-biznesu, stawiając na prywatność i rodzinę.

Los nie szczędził jej jednak życiowych zmian. Pobyt w Polsce związany z pracą nad kolejnymi projektami doprowadził do rozpadu jej pierwszego małżeństwa, o czym po latach otwarcie opowiadała w wywiadach. Później związała się z instruktorem nurkowania Piotrem Bukowieckim, z którym doczekała się dwójki dzieci. Choć jeszcze sporadycznie pojawiała się na ekranie, m.in. w serialach "M jak miłość", "Ojciec Mateusz" czy "Klan", z czasem całkowicie zmieniła zawodowy kierunek. Zaczęła pracować jako nauczycielka angielskiego. Rosińska mieszka w USA i wiemy, że obecnie spełnia się w nieruchomościach (została agentką nieruchomości w Los Angeles), co zresztą widzimy na jej Instagramie. A jak wizualnie zmieniła się Rosińska? Jej najnowsze zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

Metamorfoza aktorkiOtwórz galerię

Karolina Rosińska miała dość rozgłosu. Za oceanem zaczęła nowy rozdział

Choć Karolina Rosińska cieszyła się ogromną popularnością, sława miała także swoją ciemną stronę. Aktorka nieustannie znajdowała się w centrum zainteresowania mediów, a kolejne spekulacje na temat jej życia prywatnego tylko podsycały zainteresowanie tabloidów. Z biegiem czasu coraz bardziej męczyło ją również to, że była postrzegana przede wszystkim jako atrakcyjna gwiazda, a nie utalentowana aktorka. W końcu postanowiła zostawić show-biznes za sobą i wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Tam skupiła się na nauce i rozwoju, studiując filozofię, dziennikarstwo oraz literaturę na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles (UCLA).