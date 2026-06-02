W tym Marta Nawrocka pojawiła się na sportowej gali. Spójrzcie na spodnie

Marta Nawrocka pojawiła się na Gali Orlen Ekstraligi Kobiet, co nie umknęło uwadze mediów. Pierwsza dama przyciągnęła uwagę stylizacją. Postawiła na elegancki garnitur.
Marta Nawrocka przykuła uwagę na gali
Fot. Alicja Stefaniuk/KPRP

Marta Nawrocka musi się liczyć z tym, że gdziekolwiek się nie pojawi, zwraca uwagę fotoreporterów. Nie inaczej było w przypadku Gali Orlen Ekstraligi Kobiet, która odbywała się w Warszawie. Było to pierwsze w historii wydarzenie zorganizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej, w którym wyróżniono najlepsze piłkarki w tym sezonie. Pierwsza dama uświetniła galę, a uwagę przyciągała jej stylizacja. Nie zabrakło również wyróżniającego się dodatku

Marta Nawrocka w garniturze z białymi wstawkami. Tak się pokazała na Gali Orlen Ekstraligi Kobiet

Pierwsza dama pochwaliła się udziałem w wydarzeniu na profilu na Instagramie. To tam mogliśmy zobaczyć, że na galę przybyła w czarnym garniturze, który wyróżniał się białymi wstawkami. Znalazły się one na bokach spodni oraz przy klapach marynarki. Marta Nawrocka zdecydowała się na upięcie włosów w koka i wypuszczenie pojedynczego pasma. To odsłaniało jej pokaźne kolczyki, który również przykuwały spojrzenie. 

"To był wyjątkowy wieczór pełen sportowych emocji i zasłużonych wyróżnień, który napawa dumą i pokazuje, jak wielką siłę mają kobiety w sporcie!" - napisała w opisie postu prezydentowa. "Całym sercem wspieram kobiecą piłkę nożną oraz dziewczęce marzenia, które rodzą się na szkolnych boiskach i podwórkach, a później prowadzą do pięknych sportowych sukcesów. Każda taka historia jest powodem do dumy i przykładem dla kolejnych młodych zawodniczek, które odważnie sięgają po swoje cele i wierzą, że ciężką pracą mogą spełniać największe marzenia" - dodała. "Gratuluję wszystkim wyróżnionym zawodniczkom, trenerom i osobom zaangażowanym w rozwój tej dyscypliny" - przekazała na koniec.

Marta Nawrocka zaskoczyła stylistkę. Jej wybór podczas wizyty w Szwajcarii doceniła ekspertka

Niedawno polska para prezydencka miała okazję gościć w Szwajcarii. To tam zobaczyliśmy Nawrocką w różnych stylizacjach. Jedna z nich wyjątkowo przypadła do gustu stylistce. Chodzi o klasyczny, jasny garnitur w odcieniu kremowo-beżowym. Stylizacja składała się z dobrze skrojonej, dwurzędowej marynarki o lekko taliowanym fasonie oraz prostych spodni o długości sięgającej kostek.

Ewa Rubasińska-Ianiro nie kryła zachwytu nad tym wyborem. - Klękajcie narody, piekło zamarzło. To jest jeden z tych momentów, kiedy polityczny dress code robi coś, czego zazwyczaj nie robi: zamiast dodawać ciężaru, odejmuje kilogramy, wysmukla sylwetkę i buduje wizerunek z klasą. I trzeba to powiedzieć wprost: jasny garnitur Marty Nawrockiej podczas wizyty w Szwajcarii był jednym z najlepiej skrojonych kobiecych politycznych looków ostatnich miesięcy - komentowała w rozmowie z Plotkiem. Tu zobaczycie wspomnianą stylizację Nawrockiej: Nawrocka rozbiła bank w Szwajcarii? Stylistka: Piekło zamarzło

