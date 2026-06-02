Marta Nawrocka musi się liczyć z tym, że gdziekolwiek się nie pojawi, zwraca uwagę fotoreporterów. Nie inaczej było w przypadku Gali Orlen Ekstraligi Kobiet, która odbywała się w Warszawie. Było to pierwsze w historii wydarzenie zorganizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej, w którym wyróżniono najlepsze piłkarki w tym sezonie. Pierwsza dama uświetniła galę, a uwagę przyciągała jej stylizacja. Nie zabrakło również wyróżniającego się dodatku.

Marta Nawrocka w garniturze z białymi wstawkami. Tak się pokazała na Gali Orlen Ekstraligi Kobiet

Pierwsza dama pochwaliła się udziałem w wydarzeniu na profilu na Instagramie. To tam mogliśmy zobaczyć, że na galę przybyła w czarnym garniturze, który wyróżniał się białymi wstawkami. Znalazły się one na bokach spodni oraz przy klapach marynarki. Marta Nawrocka zdecydowała się na upięcie włosów w koka i wypuszczenie pojedynczego pasma. To odsłaniało jej pokaźne kolczyki, który również przykuwały spojrzenie.

"To był wyjątkowy wieczór pełen sportowych emocji i zasłużonych wyróżnień, który napawa dumą i pokazuje, jak wielką siłę mają kobiety w sporcie!" - napisała w opisie postu prezydentowa. "Całym sercem wspieram kobiecą piłkę nożną oraz dziewczęce marzenia, które rodzą się na szkolnych boiskach i podwórkach, a później prowadzą do pięknych sportowych sukcesów. Każda taka historia jest powodem do dumy i przykładem dla kolejnych młodych zawodniczek, które odważnie sięgają po swoje cele i wierzą, że ciężką pracą mogą spełniać największe marzenia" - dodała. "Gratuluję wszystkim wyróżnionym zawodniczkom, trenerom i osobom zaangażowanym w rozwój tej dyscypliny" - przekazała na koniec.

Marta Nawrocka zaskoczyła stylistkę. Jej wybór podczas wizyty w Szwajcarii doceniła ekspertka

Niedawno polska para prezydencka miała okazję gościć w Szwajcarii. To tam zobaczyliśmy Nawrocką w różnych stylizacjach. Jedna z nich wyjątkowo przypadła do gustu stylistce. Chodzi o klasyczny, jasny garnitur w odcieniu kremowo-beżowym. Stylizacja składała się z dobrze skrojonej, dwurzędowej marynarki o lekko taliowanym fasonie oraz prostych spodni o długości sięgającej kostek.

Ewa Rubasińska-Ianiro nie kryła zachwytu nad tym wyborem. - Klękajcie narody, piekło zamarzło. To jest jeden z tych momentów, kiedy polityczny dress code robi coś, czego zazwyczaj nie robi: zamiast dodawać ciężaru, odejmuje kilogramy, wysmukla sylwetkę i buduje wizerunek z klasą. I trzeba to powiedzieć wprost: jasny garnitur Marty Nawrockiej podczas wizyty w Szwajcarii był jednym z najlepiej skrojonych kobiecych politycznych looków ostatnich miesięcy - komentowała w rozmowie z Plotkiem. Tu zobaczycie wspomnianą stylizację Nawrockiej: Nawrocka rozbiła bank w Szwajcarii? Stylistka: Piekło zamarzło