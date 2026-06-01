Jolanta Kwaśniewska od lat uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobiet w Polsce. Choć największą rozpoznawalność zdobyła w czasie prezydentury swojego męża, do dziś wzbudza zainteresowanie nie tylko działalnością społeczną, ale również stylem. Była pierwsza dama wielokrotnie udowadniała, że potrafi łączyć elegancję z nowoczesnymi trendami, dlatego każda jej publiczna stylizacja przyciąga uwagę obserwatorów. Tym razem postanowiła odwiedzić butik Łukasza Jemioła, jednego z najbardziej cenionych polskich projektantów, gdzie miała okazję zapoznać się z jego najnowszymi propozycjami.

Jolanta Kwaśniewska w stylizacjach Łukasza Jemioła. Fani oniemieli

Projektant opublikował na Instagramie nagranie oraz zdjęcia, na których Jolanta Kwaśniewska prezentuje kilka różnych zestawów z najnowszej kolekcji. Stylizacje podkreślały jej elegancję i swobodę, a sama była pierwsza dama z łatwością odnajdywała się przed obiektywem. Publikacja niemal natychmiast wzbudziła ogromne zainteresowanie internautów, którzy licznie ruszyli do sekcji komentarzy. Wiele osób zwracało uwagę nie tylko na same ubrania, ale przede wszystkim na to, jak prezentowała się w nich Kwaśniewska.

Pod postem szybko pojawiły się dziesiątki pełnych zachwytu opinii. "Królowa", "Genialne", "Cudowna", "Wspaniała! Klasa, styl i poczucie humoru. Ta kolekcja wygląda obłędnie na pani Jolancie", "Pani Jolanta wygląda pięknie we wszystkich stylizacjach" - czytamy w sieci.

Głos zabrali również przedstawiciele polskiego show-biznesu. Wśród komentujących znalazły się między innymi aktorki i dziennikarki, które także nie szczędziły komplementów. Wszystko wskazuje na to, że najnowsza modowa prezentacja Jolanty Kwaśniewskiej po raz kolejny potwierdziła jej status jednej z najbardziej stylowych kobiet w Polsce. Jak oceniacie?

Tak styl Jolanty Kwaśniewskiej oceniła ekspertka. "Połączyła wszystkie elementy naraz"

Styl Kwaśniewskiej był na przestrzeni lat wielokrotnie analizowany i oceniany przez ekspertki modowe. W rozmowie z Plotkiem przyjrzała mu się również mentorka stylu i psychostylistka Iwona Sasin. Zdaniem specjalistki, ubrania byłej pierwszej damy były dopracowane, klasyczne, ale jednocześnie nowoczesne. - To ona jako jedyna połączyła wszystkie elementy naraz: świadomość symbolicznej roli, osobowość, konsekwencję, jakość i umiejętność używania ubioru jako języka, a nie kostiumu - zaznaczyła Sasin.