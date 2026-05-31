30 maja odbyła się Wielka Aukcja TOP CHARITY, orgaznizowana przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę. Jest to jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń filantropijnych. Na gali, której motywem przewodnim było dziedzictwo kultury Asante, nie zabrakło największych gwiazd. Które stylizacje przykuły uwagę?

REKLAMA

Zobacz wideo Wendzikowska o Rozenek-Majdan. Ma jasne zdanie

Omenaa Mensah w pięknej kreacji. Spójrzcie na sukienkę Edyty Pazury

Na wydarzeniu nie mogło zabraknąć organizatorów, czyli Omeny Mensah i Rafała Brzoski. Filantropka postawiła na kreację pełną barw i wzorów. Suknia zachwycała rozbudowaną konstrukcją oraz asymetrycznym krojem. Rafał Brzoska postawił natomiast na czarny garnitur z muchą, która pasowała do stylizacji jego ukochanej. Uwagę przykuła także kreacja Edyty Pazury. Wybrała na tę okazję długą, dopasowaną suknię z odkrytymi ramionami. Na wydarzeniu towarzyszył jej Cezary Pazura, który prezentował się w klasyce, czyli czarnym garniturze. Po zdjęcia z gali zapraszamy do naszej galerii.

galOtwórz galerię

Ewa Chodakowska postawiła na zieleń. O stylizacji Małgorzaty Rozenek-Majdan mówią wszyscy

Na gali brylowali także Ewa Chodakowska i jej mąż Lefteris Kavoukis. Trenerka fitness wybrała na tę okazję zieloną, rozkloszowaną suknię z odkrytymi ramionami. Zadbała o detale, czyli subtelną biżuterię, która idealnie uzupełniła stylizację. Na głośną kreację zdobyła się natomiast Małgorzata Rozenek-Majdan. Prezenterka pojawiła się na gali w pomarańczowej kreacji ze złotym gorsetem i turbanem.

"Moja kreacja, stworzona przez niezwykle utalentowaną Katarzynę Konieczkę, czerpie inspirację z dziedzictwa ludu Ashanti – jednego z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych rodów Ghany.Materiał został barwiony naturalnym pigmentem pozyskiwanym z pyłu ghańskich skał. Jego intensywny, ziemisty odcień przywołuje kolory afrykańskiego krajobrazu – słońca, natury i rozgrzanej ziemi. (...) Najbardziej charakterystycznym elementem są złote ozdoby inspirowane tradycyjną biżuterią Ashanti. W tej kulturze złoto od wieków symbolizuje władzę, godność, duchowość i dobrobyt" - tłumaczyła Rozenek-Majdan w mediach społecznościowych, o czym więcej przeczytacie tutaj.