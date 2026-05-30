Gala TOP CHARITY to prestiżowe wydarzenie charytatywne organizowane przez Omenę Mensah i Rafała Brzoskę. Łączy świat biznesu, sztuki, mediów i filantropii. Na wydarzeniu nie zabrakło Małgorzaty Rozenek-Majdan, która pochwaliła się na swoim instagramowym profilu stylizacją.

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała stylizację. "Czerpie inspirację z dziedzictwa ludu Ashanti"

Na galę Małgorzata Rozenek-Majdan wybrała stylizację w odcieniu pomarańczu, uzupełnioną złotymi zdobieniami. W opisie kadru wspomniała o tematyce wydarzenia. "Tegoroczna edycja balu TOP CHARITY przeniosła nas do Afryki – kontynentu niezwykłych historii, kultur i tradycji. TOP CHARITY to wyjątkowa inicjatywa Omeny Mensah i Rafała Brzoski, która od lat łączy świat biznesu, kultury, sztuki i filantropii, udowadniając, że pomaganie może mieć realną siłę zmieniania świata" - pisała w mediach społecznościowych.

Małgorzata Rozenek-Majdan wspomniała także o procesie tworzenia kreacji na galę. "Moja kreacja, stworzona przez niezwykle utalentowaną Katarzynę Konieczkę, czerpie inspirację z dziedzictwa ludu Ashanti – jednego z najpotężniejszych i najbardziej wpływowych rodów Ghany. Materiał został barwiony naturalnym pigmentem pozyskiwanym z pyłu ghańskich skał. Jego intensywny, ziemisty odcień przywołuje kolory afrykańskiego krajobrazu – słońca, natury i rozgrzanej ziemi" - czytamy. Rozenek-Majdan wspomniała także o złotych ozdobach. "Inspirowane tradycyjną biżuterią Ashanti. (...) Dziś noszę nie tylko suknię. Noszę opowieść" - skwitowała Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan o stylu. "Moja szafa jest tak różna"

Jakiś czas temu porozmawialiśmy z Małgorzatą Rozenek-Majdan o jej stylu. Prezenterka przyznała, że z dystansem podchodzi do swoich kreacji z przeszłości. - Cieszę się, że bawiłam się w życiu swoimi stylizacjami i że spełniałam swoje marzenia na dany moment. Teraz jak mi się to wszystko uspokoiło, to myślę, że fajnie, że mam takie bardzo intensywne wspomnienia. Moja szafa jest tak różna... Czasem wstaję i mam ochotę być bardzo poważną panią, bardzo stylową. Innym razem mam ochotę wyglądać jak nastolatka albo gwiazda pop czy surowa i poważna aktywistka. Wszystko zależy od tego, jakie mam emocje danego dnia. Modą trzeba się bawić, wizerunkiem też - usłyszeliśmy.