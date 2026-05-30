30 maja o godzinie 20:00 wystartował koncert "Świat w obłokach – muzyczni spadkobiercy", podczas którego gwiazdy wykonały utwory z repertuaru Marka Grechuty. Na scenie zaprezentowały się m.in. Julia Wieniawa, Sonia Bohosiewicz oraz Katarzyna Zielińska. Towarzyszyli im prowadzący - Antoni Pawlicki oraz Agnieszka Więdłocha, którzy opowiadali na scenie o wokaliście i zdobywali się na żartobliwe komentarze na temat swojego związku. - A tobie zdarzyło się kiedyś zrobić na kimś kolosalne wrażenie? - pytała aktorka. - No wielokrotnie - odparł Pawlicki. - A na mnie też? - żartowała Więdłocha. - Dobra, nad tym pracuję - usłyszała w odpowiedzi. Na wydarzeniu uwagę przykuły nie tylko oryginalne wykonania artystów, ale także ich stylizacje.
Gwiazdy, które zaprezentowały się na scenie, chętnie pozowały także na ściance. Julia Wieniawa postawiła na elegancką różową sukienkę do ziemi z odkrytymi ramionami oraz szalem. Trzeba przyznać, że wyglądała bardzo elegancko i przykuwała uwagę. Podobnie jak Agnieszka Więdłocha, która poprowadziła koncert. Aktorka brylowała na scenie w niebieskiej sukience maxi z wycięciem na nogę. Jej ukochany Antoni Pawlicki postawił na klasykę i wybrał na tę okazję czarny garnitur. Sami zobaczcie, jak prezentowały się gwiazdy na koncercie "Świat w obłokach – muzyczni spadkobiercy", zaglądając do naszej galerii zdjęć.
Katarzyna Zielińska również wystąpiła na koncercie. Aktorka przykuła uwagę wyjątkową, dopasowaną suknią do ziemi. Kreacja miała głęboki dekolt i podkreśliła nienaganną sylwetkę aktorki. Katarzyna Zielińska do całości dobrała minimalistyczne dodatki, czyli złotą biżuterię. Na stylizację w zupełnie innym klimacie zdecydowała się natomiast Mela Koteluk. Wokalistka w odróżnieniu od wspomnianych gwiazd pojawiła się na scenie oraz ściance w oryginalnym komplecie - błyszczącej koszuli oraz spodniach. Trzeba przyznać, że lśniła podczas wydarzenia.