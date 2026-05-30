W weekend 30 i 31 maja odbywa się kolejna edycja See Bloggers. Organizowany w Łodzi festiwal od lat zrzesza polskich twórców internetowych, oferując im prelekcje i warsztaty. Na wydarzeniu pojawiają się również znane osoby ze świata mediów. W sobotę gościły na nim m.in. Małgorzata Tomaszewska, Mandaryna, Doda czy Daria Ładocha.

See Bloggers 2026. Tak zaprezentowały się gwiazdy

Małgorzata Tomaszewska na to wydarzenie wybrała brązowy total look. Prezenterka miała na sobie koszulę z kołnierzykiem z połyskującego materiału, na którą narzuciła marynarkę w odrobinę jaśniejszym odcieniu. Całość zestawiła z rozszerzanymi u dołu spodniami. Mandaryna z kolei postawiła na czarną sukienkę bez ramiączek z dekoltem w kształcie litery V z lejącego się materiału. Charakteru stylizacji dodał szeroki brązowy pasek z dużą klamrą. Wokalistka postawiła też na nieoczywiste buty - czarne, szerokie kozaki sięgające do połowy łydki, które dodały całości pazura.

Doda na wydarzenie wybrała jasne jeansy. Stylizacja wokalistki nie była jednak klasyczna. Doda zaprezentowała się w krótkiej, odsłaniającej brzuch narzutce ze zwierzęcym printem i złotymi guzikami. Daria Ładocha z kolei wybrała krótką, brązową sukienkę z falbanką, którą również związała w talii paskiem. Podobnie jak Mandaryna dobrała do swojej stylizacji szerokie, ciężkie buty.

Małgorzata Tomaszewska o ubraniach z drugiej ręki. Takie ma podejście

Małgorzata Tomaszewska często chwalona jest za swoje stylizacje, a wiele kobiet inspiruje się jej stylem. Jak się okazuje, choć prezenterka śledzi modowe trendy, nie wybiera wyłącznie nowych ubrań prosto ze sklepu. Jak przyznała kilka lat temu w rozmowie z Jastrząb Post, często kupuje stylizacje z drugiej ręki. - Uwielbiam to. (...) Na ostatniej imprezie miałam nawet marynarkę, która była starsza ode mnie - powiedziała. - Zdarza mi się, bardzo to lubię, uważam, że to są rzeczy unikatowe, wyjątkowe - skomentowała. Tomaszewska zdradziła także, że na niektóre eventy czasem wypożycza ubrania. - Nie lubię ich kupować, bo założę je raz i wiem, że drugi raz już się to nie zdarzy - wyjaśniła.