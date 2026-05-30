W weekend 30 i 31 maja odbywa się kolejna edycja See Bloggers. Organizowany w Łodzi festiwal od lat zrzesza polskich twórców internetowych, oferując im prelekcje i warsztaty. Na wydarzeniu pojawiają się również znane osoby ze świata mediów. W sobotę gościły na nim m.in. Małgorzata Tomaszewska, Mandaryna, Doda czy Daria Ładocha.
Małgorzata Tomaszewska na to wydarzenie wybrała brązowy total look. Prezenterka miała na sobie koszulę z kołnierzykiem z połyskującego materiału, na którą narzuciła marynarkę w odrobinę jaśniejszym odcieniu. Całość zestawiła z rozszerzanymi u dołu spodniami. Mandaryna z kolei postawiła na czarną sukienkę bez ramiączek z dekoltem w kształcie litery V z lejącego się materiału. Charakteru stylizacji dodał szeroki brązowy pasek z dużą klamrą. Wokalistka postawiła też na nieoczywiste buty - czarne, szerokie kozaki sięgające do połowy łydki, które dodały całości pazura.
Doda na wydarzenie wybrała jasne jeansy. Stylizacja wokalistki nie była jednak klasyczna. Doda zaprezentowała się w krótkiej, odsłaniającej brzuch narzutce ze zwierzęcym printem i złotymi guzikami. Daria Ładocha z kolei wybrała krótką, brązową sukienkę z falbanką, którą również związała w talii paskiem. Podobnie jak Mandaryna dobrała do swojej stylizacji szerokie, ciężkie buty.
Małgorzata Tomaszewska często chwalona jest za swoje stylizacje, a wiele kobiet inspiruje się jej stylem. Jak się okazuje, choć prezenterka śledzi modowe trendy, nie wybiera wyłącznie nowych ubrań prosto ze sklepu. Jak przyznała kilka lat temu w rozmowie z Jastrząb Post, często kupuje stylizacje z drugiej ręki. - Uwielbiam to. (...) Na ostatniej imprezie miałam nawet marynarkę, która była starsza ode mnie - powiedziała. - Zdarza mi się, bardzo to lubię, uważam, że to są rzeczy unikatowe, wyjątkowe - skomentowała. Tomaszewska zdradziła także, że na niektóre eventy czasem wypożycza ubrania. - Nie lubię ich kupować, bo założę je raz i wiem, że drugi raz już się to nie zdarzy - wyjaśniła.