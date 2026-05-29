Trwa sezon pierwszych komunii, w których biorą udział również znani i lubiani. Teraz zdjęciami z rodzinnej uroczystości pochwaliła się Eliza Trybała, której młodsza córka właśnie przyjęła sakrament. Wszyscy zwrócili uwagę jednak na stylizację gwiazdy "Warsaw Shore". Nie zabrakło opinii, że ubrała się niestosownie na tego typu wydarzenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Widmo "Warsaw Shore" ciągnie się za Małą Anią? "Nie popełniam błędów z dawnych lat"

Eliza Trybała pod ostrzałem internautów. To wytknęli w jej komunijnej stylizacji

Na instagramowym profilu Elizy Trybały pojawiła się seria zdjęć z komunii jej dziewięcioletniej córki Kornelii. Na zdjęciach widzimy, jak cała rodzina pozuje razem, ale nie brakuje też kadrów przy specjalnej ściance czy przy torcie. Trzeba przyznać, że w oczy najbardziej rzuca się stylizacja Elizy Trybały, która zaprezentowała się w białej, rozkloszowanej sukience mini, która odsłaniała nie tylko nogi, ale i dekolt oraz ramiona. Do tego przez ramię miała przełożony ozdobny welon.

"Pierwsza Komunia Święta Kornelki. Dla mnie najważniejsze było jedno - żeby czuła się tego dnia szczęśliwa, spokojna i naprawdę wyjątkowa" - napisała Trybała, dodając niżej, kto uszył suknie dla niej i jej córek. Szybko posypały się komentarze.

Nie da się ukryć, że nie wszystkim internautom przypadła do gustu kreacja celebrytki. Uznali, że Eliza Trybała źle dobrała kreację do wydarzenia. "Kiczowato", "To chyba sukienki ślubne są", "Jaki jest cel matki lub innego gościa ubierać się na biało w dniu komunii dziecka? Na ślub by się nie odważyły, ale na imprezę dziecka już tak", "Nie wiem, czemu matka też jak do komunii", "To powinien być dzień między duszą tego dziecka i Bogiem, a nie pokazówka... Bardzo to wszystko smutne", "To nie komunia, tylko pokazowka dla ludzi", "Ja bym osobiście w tym dniu jako mama zrezygnowała z bieli, żeby nie przyćmić własnej córki, bo właśnie to Eliza niestety zrobiłaś swoją spektakularną sukienką" - pisali.

Fani stanęli w obronie Elizy Trybały. Ona też zareagowała na komentarze

Eliza Trybała mogła jednak liczyć również na wsparcie swoich fanów, którzy zachwycili się jej kreacją i zasypali ją komplementami. "Jak siostry wyglądacie", "Wyglądacie cudnie wszystkie", "Piękna jak mama", "Cała rodzina wygląda bosko", "Ale jesteście piękni" - pisali.

Sama Eliza Trybała przyznała w jednym z komentarzy, że tego dnia również chciała wyglądać pięknie, dlatego wybrała taką kreację. "Miałam na sobie dokładnie taką suknię, jaką sobie wyobrażałam. Każdy detal, każdy element był dokładnie w moim stylu i dokładnie taki, jaki miałam w głowie. (...) Nie ubrałam się dla internetu! Tylko dla siebie, swojej córki i tego, żebyśmy my czuły się dobrze w tym dniu. Najważniejsze było dla mnie to, że Kornelce się podobało i że obie czułyśmy się wyjątkowo. Nie muszę podobać się wszystkim" - dodała na InstaStories. A Wy co sądzicie? Podoba się Wam stylizacja celebrytki, czy może przesadziła? Dajcie znać w naszej sondzie na dole strony.