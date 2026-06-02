Polki pokochały ten sweterek w stylu Chanel z Zary - równie urocze w Sinsay

Moda w stylu quiet luxury i francuska elegancja nadal dominują w trendach. Kobiety coraz częściej wybierają ubrania, które wyglądają klasycznie, ale jednocześnie mają w sobie subtelny luksusowy charakter. Kardigany inspirowane kultowym stylem Chanel stały się jednym z najmocniejszych hitów tego sezonu.
To właśnie detale sprawiają, że kardigan od razu przyciąga uwagę. Kontrastowe wykończenia i elegancki krój sprawiają, że model wygląda niezwykle szykownie i przypomina projekty z luksusowych butików.
Całość prezentuje się bardzo kobieco, ale nadal minimalistycznie. To dokładnie taki element garderoby, który potrafi całkowicie odmienić nawet prostą stylizację z jeansami czy klasycznymi spodniami. Efekt jest elegancki, ale bez przesady.
Ogromnym plusem tego kardiganu jest także długość rękawów. Fason 3/4 wygląda niezwykle subtelnie i sprawia, że całość prezentuje się bardziej lekko oraz bardzo stylowo.
To świetne rozwiązanie szczególnie na cieplejsze dni. Kardigan można nosić zarówno zamiast lekkiej marynarki, jak i klasycznego swetra, tworząc eleganckie stylizacje inspirowane francuskim stylem. Tego typu modele regularnie wracają do trendów.
Minimalistyczna kolorystyka sprawia, że kardigan jest niezwykle uniwersalny. Świetnie komponuje się z bielą, beżami, jeansem czy czarnymi dodatkami i od razu dodaje stylizacji bardziej luksusowego charakteru.
To jeden z tych elementów garderoby, które można nosić przez wiele sezonów. Klasyczny fason sprawia, że model szybko nie wyjdzie z mody i nadal będzie wyglądał bardzo elegancko. Właśnie dlatego kobiety tak chętnie sięgają po podobne kroje.
W Sinsay również można znaleźć kardigany inspirowane francuskim stylem i modą premium za naprawdę niewielką cenę. Zara wyróżnia się jednak dopracowanym krojem oraz detalami, które sprawiają, że model wygląda wyjątkowo elegancko i bardzo luksusowo.
Jeśli szukasz sweterka, który będzie kobiecy, stylowy i pasujący praktycznie do wszystkiego, ten model zdecydowanie warto mieć na oku
Warto sprawdzić: Lasocki przecenia ażurowe baleriny na wyjazdy i do pracy o 29% - w nich stopy odpoczną