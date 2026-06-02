Polki pokochały ten sweterek w stylu Chanel z Zary - równie urocze w Sinsay

Moda w stylu quiet luxury i francuska elegancja nadal dominują w trendach. Kobiety coraz częściej wybierają ubrania, które wyglądają klasycznie, ale jednocześnie mają w sobie subtelny luksusowy charakter. Kardigany inspirowane kultowym stylem Chanel stały się jednym z najmocniejszych hitów tego sezonu.

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Ozdobne wykończenia nadają mu luksusowego charakteru. Ten fason wygląda bardzo premium

To właśnie detale sprawiają, że kardigan od razu przyciąga uwagę. Kontrastowe wykończenia i elegancki krój sprawiają, że model wygląda niezwykle szykownie i przypomina projekty z luksusowych butików.

Kardigan fot. zara.com

Całość prezentuje się bardzo kobieco, ale nadal minimalistycznie. To dokładnie taki element garderoby, który potrafi całkowicie odmienić nawet prostą stylizację z jeansami czy klasycznymi spodniami. Efekt jest elegancki, ale bez przesady.

Rękawy 3/4 pięknie wysmuklają sylwetkę. Ten detal dodaje lekkości

Ogromnym plusem tego kardiganu jest także długość rękawów. Fason 3/4 wygląda niezwykle subtelnie i sprawia, że całość prezentuje się bardziej lekko oraz bardzo stylowo.

To świetne rozwiązanie szczególnie na cieplejsze dni. Kardigan można nosić zarówno zamiast lekkiej marynarki, jak i klasycznego swetra, tworząc eleganckie stylizacje inspirowane francuskim stylem. Tego typu modele regularnie wracają do trendów.

Jasny kolor pasuje praktycznie do wszystkiego. Stylizacje wyglądają bardziej elegancko

Minimalistyczna kolorystyka sprawia, że kardigan jest niezwykle uniwersalny. Świetnie komponuje się z bielą, beżami, jeansem czy czarnymi dodatkami i od razu dodaje stylizacji bardziej luksusowego charakteru.

To jeden z tych elementów garderoby, które można nosić przez wiele sezonów. Klasyczny fason sprawia, że model szybko nie wyjdzie z mody i nadal będzie wyglądał bardzo elegancko. Właśnie dlatego kobiety tak chętnie sięgają po podobne kroje.

Sinsay też stawia na styl quiet luxury. Zara nadal przyciąga jednak najbardziej eleganckimi fasonami

W Sinsay również można znaleźć kardigany inspirowane francuskim stylem i modą premium za naprawdę niewielką cenę. Zara wyróżnia się jednak dopracowanym krojem oraz detalami, które sprawiają, że model wygląda wyjątkowo elegancko i bardzo luksusowo.

Jeśli szukasz sweterka, który będzie kobiecy, stylowy i pasujący praktycznie do wszystkiego, ten model zdecydowanie warto mieć na oku

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