Te ażurowe balerinki to hit lata 2026 - wygodne i miękkie, teraz za mniej niż stówkę

Po latach dominacji masywnych sneakersów i cięższych fasonów moda ponownie zwraca się w stronę delikatnych, kobiecych butów. Balerinki w stylu Mary Jane oraz modele z ażurowymi zdobieniami coraz częściej pojawiają się w kolekcjach luksusowych marek i na ulicach europejskich stolic mody. Kobiety pokochały je za wygodę, lekkość i bardzo dziewczęcy charakter.

Ażurowa cholewka wygląda niezwykle lekko. Te balerinki idealnie wpisują się w letnie trendy

To właśnie wycięcia przyciągają uwagę już od pierwszego spojrzenia. Ażurowa cholewka sprawia, że buty wyglądają subtelnie, przewiewnie i bardzo stylowo, a przy tym świetnie sprawdzają się podczas upałów.

Całość ma lekko romantyczny klimat z nutą boho. Takie fasony świetnie komponują się z lnianymi sukienkami, szerokimi spodniami czy jeansowymi szortami i dodają stylizacjom wakacyjnej lekkości. To dokładnie ten typ butów, który latem nosi się praktycznie do wszystkiego.

Pasek Mary Jane dodaje im uroku. Ten detal wrócił do mody z ogromną siłą

Fason inspirowany klasycznymi balerinkami Mary Jane ponownie stał się jednym z największych trendów. Subtelny pasek sprawia, że buty wyglądają bardziej elegancko i bardzo kobieco, a jednocześnie lepiej trzymają się stopy podczas chodzenia.

To właśnie takie detale sprawiają, że model wygląda bardziej premium. Całość prezentuje się minimalistycznie, ale jednocześnie bardzo modowo i nowocześnie. Nic dziwnego, że podobne fasony coraz częściej pojawiają się także w kolekcjach luksusowych marek.

Miękkie wykończenie daje ogromny komfort. W takich balerinkach można chodzić godzinami

Latem wygoda ma ogromne znaczenie i tutaj zdecydowanie to czuć. Balerinki wyglądają na lekkie i miękkie, dzięki czemu stopa ma większy komfort nawet podczas dłuższego chodzenia.

To świetna alternatywa dla sandałków czy cięższych sneakersów. Buty są bardziej zabudowane, ale dzięki ażurowemu wykończeniu nadal pozostają przewiewne i bardzo komfortowe podczas wysokich temperatur. Właśnie dlatego tak wiele kobiet sięga po podobne modele.

Cena poniżej 100 zł mocno przyciąga uwagę. Takie balerinki mogą szybko stać się bestsellerem

Ażurowe fasony w stylu boho pojawiają się teraz praktycznie wszędzie, od luksusowych butików po popularne sieciówki. Połączenie modnego designu, wygodnego fasonu i atrakcyjnej ceny sprawia, że ten model z Renee ma ogromny potencjał na hit sezonu.

Jeśli szukasz butów na lato, które będą lekkie, wygodne i bardzo modne, te balerinki zdecydowanie warto mieć na oku. Kilka ażurowych modeli w sam raz na ten sezon widziałam także w kolekcji CCC. Jeśli poszukujesz więc innych alternatyw, koniecznie zajrzyj także tam.

