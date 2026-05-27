Jak czytamy na oficjalnej stronie prezydenta, Karol i Marta Nawroccy zostali powitani na na Placu Federalnym w Bernie przez prezydenta Szwajcarii Guya Parmelina i jego żonę Caroline Parmelin. Przywódcy państw odbyli również spotkanie, podczas którego rozmawiano przede wszystkim o współpracy gospodarczej Polski i Szwajcarii. Polska para prezydencka została podjęta także na uroczystym obiedzie.

Marta Nawrocka w Szwajcarii. Postawiła na nieoczywisty wybór

Media obiegły zdjęcia polskiej pary prezydenckiej z pierwszego dnia wizyty w Szwajcarii. Karol Nawrocki postawił na klasykę - granatowy garnitur, białą koszulę oraz niebieski, prążkowany krawat. Marta Nawrocka z kolei zaprezentowała się w total looku w żółtym, pastelowym odcieniu. Pierwsza dama miała na sobie dwurzędowy żakiet oraz delikatnie plisowaną spódnicę o długości 7/8. Całość zestawiła z zakrytymi szpilkami i niedużą torebką, którą trzymała w dłoni.

Uwagę zwraca dość nietypowe wykończenie żakietu, który miała na sobie Marta Nawrocka. Pierwsza dama zrezygnowała z klasyki i wybrała dekolt w łódkę, dodatkowo podkreślający linię ramion.

27 maja Karol Nawrocki odbył również spotkanie z członkami Szwajcarskiej Rady Federalnej, podczas którego wygłosił przemówienie. Z kolei w czwartek ma odbyć się m.in. spotkanie z polskim prezydentem na Politechnice w Lozannie, gdzie Nawrocki będzie rozmawiał o współpracy naukowej. Oprócz tego polska para prezydencka odwiedzi Muzeum Paderewskiego w Zamku w Morges.

Izabela Janachowska zdradziła szczegóły współpracy z Martą Nawrocką

Nie jest tajemnicą, że za część stylizacji, w których pokazuje się publicznie Marta Nawrocka, odpowiada Izabela Janachowska. Głośno było m.in. o kreacji pierwszej damy ze spotkania z Leonem XIV - komplet, który miała wówczas na sobie, pochodzi właśnie z butiku Janachowskiej.

- Cieszę się, że udało nam się wystylizować pierwszą damę na taką pierwszą, chyba najważniejszą wizytę w Watykanie. Tutaj oczywiście ta stylizacja była poddana bardzo wielu restrykcjom, tutaj mamy protokół w Stolicy Apostolskiej - relacjonowała Izabela Janachowska w programie "Mówię wam". - Mogę powiedzieć, że miałam przyjemność spotkać ją osobiście, pomierzyć tę stylizację, wspólnie dobrać, no i efekty widzieliście - dodała.