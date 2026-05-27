27 maja odbyła się konferencja promująca 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Na wydarzeniu nie zabrakło wielu gwiazd, które od 4 do 7 czerwca będą występowały na scenie Amfiteatru Tysiąclecia. Zobaczcie, jak prezentowały się na czerwonym dywanie.

REKLAMA

Zobacz wideo Fabijański wystąpi na festiwalu w Opolu. Mówi o wyzwaniu

Anna Wyszkoni w nietypowych spodniach, a Halina Mlynkova na sportowo

Na czerwonym dywanie z uśmiechem pozowała m.in. Anna Wyszkoni. Piosenkarka tego dnia zdecydowała się na białą, gorsetową bluzkę z charakterystyczną baskinką. To, co jednak zwracało uwagę, to dopasowane spodnie wokalistki, które wyglądały nieco jak legginsy. Te doskonale podkreśliły smukłą figurę piosenkarki. Całość uzupełniały czarne szpilki i nietuzinkowa biżuteria.

Gwiazxdy na konferencja promująca 63. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w OpoluOtwórz galerię

Z tłumu wyróżniała się także Halina Mlynkova, która na ściance pozowała w komplecie przuminającym stylistyką sportowy dres. Uwagę fotoreporterów skradła również Natalia Kukulska, która na konferencji prezentowała się w klasycznej białej koszuli, którą zestawiła z czarną kamizelką oraz długą, ciemną spódnicą. Charakteru całej stylizacji nadawały ciężkie buty, połączone z białymi skarpetkami.

Natalia Przybysz w kimonie, a Katarzyna Żak w dopasowanej, eleganckiej sukience

Na czerwonym dywanie do zdjęć pozowali także m.in. Sebastian Fabijański, który postawił na czarną stylizację. Rapujący aktor miał na sobie luźną koszulę, którą zestawił z eleganckimi spodniami. Nietuzinkowa była również kreacja Natalii Przybysz. Piosenkarka doskonale wyglądała w białym kimonie. Ozdobą stylizacji był niebieski pas, który podkreślał jej talię oraz szerokie, zwiewne spodnie. Z kolei Katarzyna Żak postawiła na elegancję. W takiej stylizacji z powodzeniem mogłaby iść na premierę do teatru. Aktorka miała na sobie dopasowaną, bordową sukienkę, która się mieniła. A jak prezentowali się Majka Jeżowska, Doda, Olga Bończyk, Ralph Kaminski oraz inne gwiazdy? Ich zdjęcia również znajdziecie w naszej galerii. ZOBACZ TEŻ: Miał 25 lat, gdy zmarł tragicznie. "Promiennego chłopca" pochowali w garniturze, w którym miał wystąpić w Opolu