Najpopularniejszy model od Birkenstock w końcu na wyprzedaży - hitem na lato są też te z CCC

W tym sezonie wygodne buty ponownie królują w modzie ulicznej. Kobiety coraz częściej wybierają modele, które łączą komfort z nowoczesnym designem i właśnie dlatego klapki Birkenstock znów biją rekordy popularności. Szczególnie modne są teraz fasony na delikatnej platformie, które dodają stylizacjom charakteru, ale nadal pozostają bardzo wygodne.

Platforma dodaje im modowego charakteru. To już nie tylko klasyczne klapki

Model Arizona Platform Flex wyróżnia się przede wszystkim nowoczesną podeszwą. Lekka platforma sprawia, że klapki wyglądają bardziej stylowo i świetnie wpisują się w aktualne trendy inspirowane modą lat 90.

Całość nadal zachowuje minimalistyczny charakter typowy dla Birkenstocków. Dzięki temu klapki pasują zarówno do szerokich jeansów, lnianych kompletów, jak i prostych sukienek maxi. To dokładnie ten typ butów, który podkręca nawet najprostszą stylizację.

Dwa szerokie paski zapewniają wygodę. Stopa dobrze układa się podczas chodzenia

Ogromną popularność Birkenstock zawdzięcza przede wszystkim komfortowi noszenia. Szerokie paski dobrze trzymają stopę i sprawiają, że klapki są stabilne oraz bardzo wygodne nawet podczas wielogodzinnego chodzenia.

To właśnie dlatego wiele kobiet zabiera je na wakacje i nosi praktycznie codziennie przez całe lato. Model wygląda masywniej, ale nadal pozostaje lekki i bardzo komfortowy podczas użytkowania. Komfort zdecydowanie gra tutaj główną rolę.

Brązowy kolor wygląda bardzo luksusowo. Ten odcień pasuje praktycznie do wszystkiego

Naturalne odcienie ponownie królują podczas lata i ten model świetnie to pokazuje. Ciepły brąz prezentuje się elegancko, minimalistycznie i bardzo stylowo, a przy tym świetnie komponuje się z jasnymi ubraniami oraz lnianymi materiałami.

To kolor, który nigdy nie wychodzi z mody. Dodaje stylizacjom spokojnego, premium charakteru i sprawia, że klapki wyglądają znacznie drożej oraz bardziej luksusowo. Nic dziwnego, że właśnie takie modele cieszą się teraz największą popularnością.

CCC też stawia na wygodne klapki. Birkenstock nadal pozostaje jednak ikoną lata

W CCC również można znaleźć modne klapki inspirowane minimalistycznym stylem i wygodnymi fasonami. Birkenstock nadal pozostaje jednak marką, która najmocniej kojarzy się z komfortem oraz ponadczasowym designem noszonym przez kobiety na całym świecie.

Jeśli szukasz klapek na lato, które będą wygodne, modne i pasujące praktycznie do wszystkiego, model Arizona Platform Flex zdecydowanie warto mieć na oku.

