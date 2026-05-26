26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki. Z tej okazji Polsat zorganizował wyjątkowy koncert "Nie ma Jak u Mamy", podczas którego wystąpiły największe gwiazdy estrady. Tego wieczoru w Toruniu mogliśmy posłuchać występów m.in. Haliny Mlynkovej, Viki Gabor, Piotra Kupichy, Rafała Brzozowskiego oraz Dody. Każdy z zaproszonych artystów zabrał też na wydarzenie swoją mamę.
Na czerwonym dywanie przed koncertem pojawiła się m.in. Ania Wyszkoni, która podobnie jak inni muzycy, przybyła na wydarzenie wraz ze swoją mamą. Gwiazda postawiła tego wieczoru na satynową, biało-kremową suknię na ramiączkach. Stylizację dopełniła subtelną, złotą biżuterią. Na ciemniejszy look zdecydowała się za to Viki Gabor. Młoda wokalistka pozowała do zdjęć w bordowym, skórzanym płaszczu, spod którego można było dostrzec białą koszulę i dopasowany kolorystycznie krawat.
Z drugiej strony, w białej stylizacji zaprezentował się Michał Wiśniewski. Gwiazdor wystąpił przed publicznością w jasnej kurtce oraz dobrze skrojonych spodniach, które zestawił z czarnymi butami. Na więcej kolorów postawiła za to Doda. Piosenkarka przybyła na koncert w długiej, błękitnej kreacji z frędzlami, spod której można było dostrzec białe, koronkowy dół.
Jak się okazało, widzom bardzo spodobały się występy zaproszonych na koncert gości. W mediach społecznościowych Polsatu prędko pojawiło się wiele komentarzy internautów. "Mega, jak zwykle", "Piękne, wzruszające wykonanie", "Przepiękny koncert gwiazd" - mogliśmy przeczytać pod nagraniem z występu Michała Wiśniewskiego.
Artykuł aktualizowany