Wyszkoni w bieli, Gabor w płaszczu do ziemi. Olśniły na koncercie dla mam

26 maja na antenie Polsatu wyemitowano koncert "Nie ma Jak u Mamy". Kreacje występujących gwiazd mogły przy tym zachwycić.
26 maja obchodzimy w Polsce Dzień Matki. Z tej okazji Polsat zorganizował wyjątkowy koncert "Nie ma Jak u Mamy", podczas którego wystąpiły największe gwiazdy estrady. Tego wieczoru w Toruniu mogliśmy posłuchać występów m.in. Haliny Mlynkovej, Viki Gabor, Piotra Kupichy, Rafała Brzozowskiego oraz Dody. Każdy z zaproszonych artystów zabrał też na wydarzenie swoją mamę. 

Koncert "Nie ma Jak u Mamy". Te stylizacje gwiazd rzucały się w oczy

Na czerwonym dywanie przed koncertem pojawiła się m.in. Ania Wyszkoni, która podobnie jak inni muzycy, przybyła na wydarzenie wraz ze swoją mamą. Gwiazda postawiła tego wieczoru na satynową, biało-kremową suknię na ramiączkach. Stylizację dopełniła subtelną, złotą biżuterią. Na ciemniejszy look zdecydowała się za to Viki Gabor. Młoda wokalistka pozowała do zdjęć w bordowym, skórzanym płaszczu, spod którego można było dostrzec białą koszulę i dopasowany kolorystycznie krawat.

Z drugiej strony, w białej stylizacji zaprezentował się Michał Wiśniewski. Gwiazdor wystąpił przed publicznością w jasnej kurtce oraz dobrze skrojonych spodniach, które zestawił z czarnymi butami. Na więcej kolorów postawiła za to Doda. Piosenkarka przybyła na koncert w długiej, błękitnej kreacji z frędzlami, spod której można było dostrzec białe, koronkowy dół.

Poruszające występy na Dzień Matki. Lawina komentarzy w mediach społecznościowych

Jak się okazało, widzom bardzo spodobały się występy zaproszonych na koncert gości. W mediach społecznościowych Polsatu prędko pojawiło się wiele komentarzy internautów. "Mega, jak zwykle", "Piękne, wzruszające wykonanie", "Przepiękny koncert gwiazd" - mogliśmy przeczytać pod nagraniem z występu Michała Wiśniewskiego. 

