Sinsay ma romantyczne spódnico-spodenki za bezcen - na lato wygodne też w Pepco

Spódnico-spodenki wróciły do trendów w wielkim stylu i trudno się temu dziwić. Kobiety pokochały je za połączenie wygody szortów z dziewczęcym wyglądem spódnicy. Szczególnie modne są teraz modele w romantycznym klimacie: lekkie, wzorzyste i inspirowane wakacyjną modą retro.

REKLAMA

Print w truskawki wygląda uroczo i bardzo dziewczęco. Ten wzór od razu przyciąga uwagę

To właśnie nadruk sprawia, że model wyróżnia się na tle klasycznych szortów. Delikatny wzór w truskawki dodaje całości lekko romantycznego charakteru i sprawia, że stylizacja wygląda świeżo oraz niezwykle wakacyjnie.

Takie printy mocno wróciły do trendów i coraz częściej pojawiają się w letnich kolekcjach. Kojarzą się z francuskim stylem, piknikami i swobodnymi stylizacjami inspirowanymi latami 90. Sinsay idealnie trafił tutaj w klimat lata.

Luźne nogawki zapewniają pełen komfort. To idealna alternatywa dla klasycznej spódnicy

Choć model wygląda jak lekka spódniczka, w rzeczywistości daje znacznie większą wygodę. Spódnico-spodenki świetnie sprawdzają się podczas upałów, spacerów czy wakacyjnych wyjazdów, bo pozwalają czuć się swobodnie w każdej sytuacji.

Luźniejszy fason dodatkowo sprawia, że materiał pięknie układa się podczas ruchu. Całość wygląda lekko, dziewczęco i bardzo stylowo, ale bez uczucia skrępowania typowego dla krótkich spódniczek. To właśnie dlatego kobiety tak chętnie wracają do tego fasonu.

Ten model wygląda świetnie z prostymi dodatkami. Wystarczy top i sandałki

Ogromną zaletą takich spódnico-spodenek jest ich uniwersalność. Świetnie wyglądają zarówno z dopasowanym topem, jak i oversize’ową koszulą czy prostym T-shirtem.

Można nosić je na co dzień, na wakacjach albo podczas weekendowych wyjazdów. Dodają stylizacjom lekkości i sprawiają, że nawet bardzo prosty zestaw wygląda modnie oraz dziewczęco. To jeden z tych elementów garderoby, które latem nosi się praktycznie non stop.

W Pepco też pojawiają się wygodne modele. Sinsay jednak mocno postawił na romantyczny styl

W tym sezonie wiele sieciówek stawia na lekkie spódnico-spodenki. Piękne fasony klasycznych spódnic można natomiast znaleźć w Pepco. Tam dominują bardziej basicowe modele, które będą idealnym wyborem na co dzień.

Jeśli więc szukasz czegoś wygodnego na lato, ale jednocześnie dziewczęcego i modnego, ten model w truskawki zdecydowanie warto mieć na oku.

Warto sprawdzić: Rossmann wyprzedaje kultowe perfumy Calvina Kleina za 79 zł - zapach z ogonem na lato