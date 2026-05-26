Nagroda Polskiej Rady Biznesu to wyróżnienie honorujące wyróżniających się przedsiębiorców, wizjonerów oraz liderów społecznych za ich spektakularne osiągnięcia. Podczas uroczystej gali, która odbyła się 25 maja, poznaliśmy tegorocznych laureatów. Nagrody trafiły m.in. do wiceprezeski Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, dr Halszki Witkowskiej, oraz Sebastiana Kondrackiego, który jest ekspertem w dziedzinie sztucznej inteligencji. Uwagę na gali przykuły nie tylko statuetki, lecz także stylizacje gwiazd. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Anna Woźniak-Starak i Jerzy Starak, Aldona Wejchert z córką, Krzysztof Kulig, Katarzyna Sokołowska oraz Joanna Przetakiewicz.

REKLAMA

Zobacz wideo Dowbor o pracy w telewizji. Tego jej brakowało

Katarzyna Sokołowska postawiła na czerń. Towarzyszył jej ukochany

Na galę przyszła Katarzyna Sokołowska, która zachwyciła w dopasowanej, czarnej sukience z marszczeniami. Gwiazda uzupełniła stylizację luźną, zarzuconą na ramiona marynarką. Trzeba przyznać, że to połączenie było strzałem w dziesiątkę i doskonale wpisało się w trendy. Jurorka "Top Model" zadbała także o kolorowy akcent. Postawiła na wzorzyste szpilki, które uzupełniły całą stylizację. Na gali Sokołowskiej towarzyszył jej ukochany, Artur Kozieja, który prężnie działa w branży hotelarskiej. Na wydarzeniu zaprezentował się w klasycznym garniturze w granatowym kolorze. Po zdjęcia z gali wręczania Nagród Polskiej Rady Biznesu zapraszamy do naszej galerii.

Galeria GalaOtwórz galerię

Joanna Przetakiewicz w kolorowej spódnicy. Skradła show

Na gali uwagę przykuła także Joanna Przetakiewicz. Polska projektantka mody udowodniła, że wie, jak bawić się z kolorami w stylizacjach. Przetakiewicz zaprezentowała się na wydarzeniu w czarnej marynarce i okularach, które zestawiła z żółtą spódnicą. Całość wyglądała niezwykle stylowo i nowocześnie. Na nieco bardziej stonowaną kreację postawiła Anna Woźniak-Starak. Restauratorka i bizneswoman brylowała na gali w ciemnej, rozkloszowanej sukience. Dobrała do niej pasek, który podkreślił talię, oraz ogromny naszyjnik.