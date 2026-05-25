Natalia Szroeder to jedna z najbardziej utalentowanych wokalistek, która od lat zachwyca fanów nie tylko muzyką, ale także urodą. Artystka, obecnie związana również z programem "Must Be The Music", regularnie pojawia się w centrum zainteresowania internautów. W sieci często komentowane są jej estradowe stylizacje, wygląd czy sylwetka, a opinie na ten temat bywają bardzo różne. Sama Szroeder postanowiła odnieść się do presji związanej z wyglądem i zwróciła uwagę na świadomość upływającego czasu oraz zmian, które są naturalną częścią życia.

Natalia Szroeder o komentarzach na temat wyglądu. Padło wyznanie

Podczas rozmowy w podcaście "WojewódzkiKędzierski" Natalia Szroeder została zapytana o to, jak odbiera komplementy dotyczące swojego wyglądu i czy nie ma poczucia, że uroda czasem przysłania jej talent oraz osiągnięcia. Artystka przyznała, że nigdy nie traktowała takich słów jako czegoś umniejszającego. Podkreśliła, że cieszą ją zarówno komentarze dotyczące wyglądu, jak i te odnoszące się do muzyki czy inteligencji.

- Na pewno ja siebie nie definiuję przez to, jak wyglądam. Myślę, że mam dużą świadomość tego, że czas mija. Jestem bardzo refleksyjną osobą. Lubię swoje fizis, lubię to, jak wyglądam, lubię się ze sobą - zaznaczyła gwiazda.

Natalia Szroeder to stara się przekazać odbiorcom. Uroda może być niebezpieczna?

W dalszej części rozmowy prowadzący poruszył temat współczesnych mediów społecznościowych i presji związanej z wyglądem. Zapytał Natalię Szroeder, czy nie obawia się, że w czasach krótkich treści i kultu idealnego wizerunku większą uwagę niż jej muzyka może przyciągać uroda oraz internetowe dyskusje na jej temat. Zapytano wokalistkę również o to, czy uroda może być niebezpieczeństwem.

- Pewnie w jakimś sensie może być. Ja nie czuję, żebym padła ofiarą swojej urody. Jestem bardzo dumna z tego, co w ostatnich latach udało mi się muzycznie zrobić, bo uważam, że jakiś kamień milowy się wydarzył przez ostatnie lata na tej mojej ścieżce artystycznej i ten komplement o urodzie wcale nie jest najczęściej powtarzanym komplementem - podkreśliła Natalia Szroeder. - Naprawdę jestem refleksyjną osobą i znacznie większą uwagę przykładam do tego, co po mnie zostanie w tej warstwie muzycznej niż w tej wizualnej - dodała na koniec.