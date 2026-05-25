Miłośnicy polskiej muzyki długo czekali na to wydarzenie. 25 maja o godzinie 20.30 w Warszawie rozpoczęła się Gala Fryderyków. Zanim jednak ruszyła oficjalna część uroczystości, na czerwonym dywanie pojawiły się znane gwiazdy, które chętnie pozowały fotoreporterom. Wśród nich znaleźli się m.in. Aleksandra Kwaśniewska, Gabi Drzewiecka, Wiktor Dyduła oraz Ralph Kaminski.

REKLAMA

Zobacz wideo Kupicha ma żal o brak nominacji do Fryderyków? Wspomniał o Maryli Rodowicz

Aleksandra Kwaśniewska w eleganckiej czerni. Różowa suknia Gabi Drzewieckiej skradła show

Aleksandra Kwaśniewska zaprezentowała się w eleganckiej i nowoczesnej kreacji utrzymanej w klasycznej czerni. Górna część przypominała elegancki bezrękawnik z szerokimi klapami i paskiem w talii, który dodatkowo podkreślił figurę. Dół kreacji został wykonany z lekkiego, plisowanego materiału w delikatne prążki, co dodało stylizacji lekkości i dynamiki. Całość uzupełniły srebrne sandałki na obcasie, połyskująca kopertówka oraz minimalistyczna biżuteria. Makijaż i luźno opadające fale podkreśliły kobiecy i bardzo stylowy efekt.

Prowadząca galę Gabi Drzewiecka postawiła na dopasowaną, połyskującą suknię w pudroworóżowym odcieniu, która podkreśliła jej sylwetkę. Kreacja z gorsetową górą została ozdobiona cekinami i delikatnie mieniącym się materiałem, dzięki czemu całość prezentowała się elegancko. Całość dopełniły subtelne sandałki na szpilce oraz wyrazisty makijaż. Stylizacje zobaczycie w naszej galerii:

Aleksandra Kwaśniewska w eleganckiej czerni. Różowa suknia Gabi Drzewieckiej skradła show Otwórz galerię

Wiktor Dyduła postawił na retro look. Ralph Kaminski na luz

Oryginalnym podejściem do mody wyróżnił się z kolei Wiktor Dyduła. Piosenkarz postawił na połączenie retro klimatu z nowoczesną nonszalancją. Głównym elementem outfitu była satynowa koszula w oliwkowym odcieniu z subtelnym, połyskującym wzorem. Całość zestawiono z szerokimi, luźnymi spodniami w ciemną kratę, nadającymi stylizacji swobodnego charakteru. Najbardziej wyrazistymi dodatkami były natomiast wzorzysta chusta na głowie oraz ciemne okulary przeciwsłoneczne.

Na gali i tym razem nie mogło zabraknąć też Ralpha Kaminskiego. Wokalista porzucił elegancję na rzecz krótkiej skórzanej kurtki w kolorze karmelowym. Zestawił ją z luźnymi, jasnoniebieskimi jeansami o prostym fasonie. Całość uzupełniły trampki w czarno-białą kratę, które nadały stylizacji młodzieżowego luzu.