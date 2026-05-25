Maj to w Polsce okres komunijny. Nie dziwi więc fakt, że wiele celebrytek dzieli się zdjęciami z rodzinnych wydarzeń w mediach społecznościowych. Nie inaczej było w przypadku Wiktorii Gąsiewskiej. Aktorka znana z "Rodzinki.pl", "Jasminum" czy "Młodych Glin" pochwaliła się na Instagramie ujęciami z komunii kuzyna. Uwagę przykuła jej stylizacja. Jeden z internautów nie był nią zachwycony. Szybko został podsumowany.

Wiktoria Gąsiewska na komunii kuzyna paradowała w różowej sukience. Kreacja odkrywała jej plecy

24 maja na Instagramie Gąsiewskiej pojawiła się seria zdjęć, na których możemy ją zobaczyć w kreacji, którą wybrała na rodzinną uroczystość w kościele. Zobaczyliśmy ją zarówno solo, jak i z kuzynem oraz siostrą. Aktorka zdecydowała się na krótką sukienkę w odcieniu pudrowego różu, która odsłaniała jej plecy. Wybrany przez nią model kreacji miał marszczenie w talii, a także opadający na ramiona materiał. Do stylizacji dopasowała białe klapki na obcasie. Jak pochwaliła się Gąsiewska, makijaż wykonała sobie sama. Możemy zobaczyć, że jeśli chodzi o fryzurę, celebrytka upięła włosy w koka. Jeśli chodzi o biżuterię, postawiła na delikatne dodatki w postaci złotych pierścionków i kolczyków.

Internauci byli zachwyceni tym, jak Gąsiewska wyglądała na rodzinnym wydarzeniu. "Jak zawsze przepięknie wyglądasz", "Śliczna sukienka", "Ten kolor!", "Jak księżniczka" - pisali rozanieleni obserwatorzy aktorki. Jeden z nich nie był jednak zachwycony. "Strój do klubu nocnego, a nie na komunię" - stwierdził. Celebrytka dosadnie mu odpowiedziała. "Nikt nie pytał" - napisała.

Wiktoria Gąsiewska zachwyciła w Cannes. Ta kreacja zwracała uwagę

W tym roku aktorka miała okazję pojawić się na Festiwalu Filmowym w Cannes. Gąsiewska najpierw pokazała się w krótkiej, czarnej sukience ze sporego rozmiaru kwiatem przy szyi. Pojawiła się również na pokazie filmu "Moulin", w którym zagrał Marcin Czarnik. To tam pozowała do zdjęć w przyciągającej uwagę kreacji. Zaprezentowała się w krwiście czerwonej sukience z gorsetem i tiulowym dołem, który ciągnął się aż do ziemi. Jak przekazała na relacji na Instagramie, jej kreacje w Cannes to projekty Doroty Goldpoint.