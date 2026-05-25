Monika Olejnik znana jest ze swojego zamiłowania do mody. Dziennikarka lubi eksperymentować zarówno ze stylizacjami, jak i luksusowymi dodatkami. Nie inaczej było w przypadku wizyty w Cannes, gdzie pojawiła się na Festiwalu Filmowym. Olejnik miała okazję nie tylko zaprezentować przyciągającą uwagę kreację, ale również spotkała się z wielkimi gwiazdami branży filmowej. Wszystko udokumentowała w mediach społecznościowych.

Monika Olejnik na Festiwalu w Cannes przyciągała uwagę. Bawiła się u boku znanych postaci Hollywood

Festiwal Filmowy w Cannes zakończył się 23 maja. Na wydarzeniu nie zabrakło Moniki Olejnik, która podzieliła się z fanami na Instagramie zdjęciami z czerwonego dywanu. Mogliśmy zobaczyć, że dziennikarka odważnie eksponowała nogi w swojej kreacji. Założyła czarną sukienkę na ramiączkach wysadzaną kryształkami. Uwagę przyciągała prześwitująca wstawka, która nadawała stylizacji charakteru. Olejnik zdecydowała się również na długie kolczyki, okulary przeciwsłoneczne i naszyjnik od znanego projektanta.

Dziennikarka spędziła w Cannes wyjątkowy czas wraz z ukochanym. Miała okazję spotkać się z aktorką Tildą Swinton, a także aktorem Stellanem Skarsgardem. Nie zabrakło również pamiątkowego zdjęcia z Pawłem Pawlikowskim, który na Festiwalu Filmowym w Cannes został nagrodzony Złotą Palmą za reżyserię filmu "Ojczyzna".

Monika Olejnik na Festiwalu Filmowym w Cannes. Już wcześniej pokazała się z torebką wartą krocie

Już wcześniej mogliśmy zobaczyć Monikę Olejnik na festiwalu. Dziennikarka pojawiła się tam w czarnej sukience o minimalistycznym, ale efektownym kroju. To jednak torebka, którą wówczas zaprezentowała, skradła całe show. Dodatek przypominał sznur ogromnych pereł. Torebka od Chanel robiła nie tylko wrażenie wizualne, ale i cenowe. Według zagranicznych mediów Chanel Pearl Necklace Minaudière kosztuje ponad 41 tysięcy dolarów - to w przeliczeniu daje aż 145 tysięcy złotych. Nietuzinkowy dodatek pochodzi z kolekcji jesień/zima 2025, a już wcześniej podobną torebkę nosiła m.in. Cardi B.