Nie szorty i nie spodenki - tego sezonu nosimy bermudy. Świetnie podkreślą talię

Latem 2026 coraz częściej odchodzimy od bardzo krótkich spodenek na rzecz bardziej eleganckich fasonów. Bermudy wróciły do mody w wielkim stylu i dziś noszą je zarówno minimalistki, jak i miłośniczki klasycznej elegancji. Szczególnie modne są modele z wysokim stanem i paskiem, które pięknie modelują sylwetkę i dodają stylizacji luksusowego charakteru.

REKLAMA

Wysoki stan pięknie podkreśla talię. Sylwetka wygląda smuklej i bardziej proporcjonalnie

Te bermudy z Zary zostały zaprojektowane tak, by dobrze układać się na figurze. Podwyższony stan optycznie wydłuża nogi i sprawia, że talia staje się bardziej zaznaczona. To właśnie dlatego podobne fasony pokochały kobiety o różnych typach sylwetki.

Bermudy fot. zara.com

Dużą rolę odgrywa również pasek, który dodaje całości eleganckiego wykończenia. Dzięki niemu spodnie wyglądają bardziej dopracowanie i tworzą efekt stylizacji rodem z modowych kampanii premium. Minimalizm ponownie okazuje się najlepszym rozwiązaniem.

Zaszewki dodają im eleganckiego charakteru. Ten fason wygląda bardzo nowocześnie

Zara postawiła tutaj na detale inspirowane klasycznymi spodniami garniturowymi. Zaszewki sprawiają, że bermudy lepiej układają się podczas ruchu i prezentują się dużo bardziej elegancko niż typowe krótkie spodenki.

Całość wygląda lekko, ale jednocześnie bardzo stylowo. Luźniejsze nogawki dodają sylwetce swobody i sprawiają, że fason wpisuje się w estetykę quiet luxury oraz minimalistycznej elegancji. To dokładnie ten typ ubrania, który wygląda drogo nawet przy bardzo prostej stylizacji.

Bermudy zastępują dziś klasyczne szorty. Kobiety pokochały je za wygodę i szyk

W tym sezonie coraz więcej kobiet wybiera dłuższe fasony, które zapewniają większy komfort podczas upałów. Bermudy są wygodne, przewiewne i pozwalają stworzyć bardziej elegancki look bez rezygnowania z letniej lekkości.

To model, który świetnie wygląda zarówno z prostym topem, jak i lnianą koszulą czy marynarką. Właśnie dlatego bermudy stały się jednym z najmocniejszych trendów lata 2026 i coraz częściej zastępują klasyczne jeansowe szorty.

Zara znowu wyczuła trendy idealnie. Te bermudy szybko staną się bestsellerem

Eleganckie bermudy z wysokim stanem pojawiają się dziś w kolekcjach największych marek premium, dlatego model z Zary błyskawicznie przyciąga uwagę klientek. Warto jednak mieć także na oku najnowszą kolekcję Sinsay, bo można znaleźć tam dużo ciekawych opcji szortów na lato w naprawdę niskiej cenie.

Warto sprawdzić: Tłumy ruszyły do Rossmanna - tylko do soboty luksusowe perfumy są tam 1+1 gratis