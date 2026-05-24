Nie szorty i nie spodenki - tego sezonu nosimy bermudy. Świetnie podkreślą talię

Latem 2026 coraz częściej odchodzimy od bardzo krótkich spodenek na rzecz bardziej eleganckich fasonów. Bermudy wróciły do mody w wielkim stylu i dziś noszą je zarówno minimalistki, jak i miłośniczki klasycznej elegancji. Szczególnie modne są modele z wysokim stanem i paskiem, które pięknie modelują sylwetkę i dodają stylizacji luksusowego charakteru.
Te bermudy z Zary zostały zaprojektowane tak, by dobrze układać się na figurze. Podwyższony stan optycznie wydłuża nogi i sprawia, że talia staje się bardziej zaznaczona. To właśnie dlatego podobne fasony pokochały kobiety o różnych typach sylwetki.
Dużą rolę odgrywa również pasek, który dodaje całości eleganckiego wykończenia. Dzięki niemu spodnie wyglądają bardziej dopracowanie i tworzą efekt stylizacji rodem z modowych kampanii premium. Minimalizm ponownie okazuje się najlepszym rozwiązaniem.
Zara postawiła tutaj na detale inspirowane klasycznymi spodniami garniturowymi. Zaszewki sprawiają, że bermudy lepiej układają się podczas ruchu i prezentują się dużo bardziej elegancko niż typowe krótkie spodenki.
Całość wygląda lekko, ale jednocześnie bardzo stylowo. Luźniejsze nogawki dodają sylwetce swobody i sprawiają, że fason wpisuje się w estetykę quiet luxury oraz minimalistycznej elegancji. To dokładnie ten typ ubrania, który wygląda drogo nawet przy bardzo prostej stylizacji.
W tym sezonie coraz więcej kobiet wybiera dłuższe fasony, które zapewniają większy komfort podczas upałów. Bermudy są wygodne, przewiewne i pozwalają stworzyć bardziej elegancki look bez rezygnowania z letniej lekkości.
To model, który świetnie wygląda zarówno z prostym topem, jak i lnianą koszulą czy marynarką. Właśnie dlatego bermudy stały się jednym z najmocniejszych trendów lata 2026 i coraz częściej zastępują klasyczne jeansowe szorty.
Eleganckie bermudy z wysokim stanem pojawiają się dziś w kolekcjach największych marek premium, dlatego model z Zary błyskawicznie przyciąga uwagę klientek. Warto jednak mieć także na oku najnowszą kolekcję Sinsay, bo można znaleźć tam dużo ciekawych opcji szortów na lato w naprawdę niskiej cenie.
