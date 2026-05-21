21 maja odbył się event organizowany przez markę perfum. Na wydarzeniu nie zabrakło celebrytów, którzy chętnie pozowali do zdjęć. Jak widać na fotografiach z imprezy, wśród stylizacji królowały błękit i biel. Na imprezie zjawili się m.in. Marta Surnik, Agnieszka Hyży, Monika Jarosińska oraz Maciej Kurzajewski, który, co ciekawe, pojawił się bez ukochanej Katarzyny Cichopek.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak ocenia jej modowe wybory?

Gwiazdy na evencie. Dominowały stonowane kolory

Agnieszka Hyży na wydarzeniu zaprezentowała się w błękitnej oversize'owej marynarce, którą zestawiła z luźnymi spodniami. Całość uzupełniały jasne szpilki oraz nieduża, niebieska torebka, którą prezenterka trzymała w dłoni. Garnitur w niemal identycznym odcieniu miał na sobie także Maciej Kurzajewski. Prowadzący "halo tu polsat" dobrał do niego białą koszulę i brązowe, skórzane półbuty. Do zdjęć pozował w przeciwsłonecznych okularach.

Na błękit tego wieczoru postawiła również Marta Surnik. Prezenterka "Pytania na śniadanie" wybrała drapowaną, krótką sukienkę z marszczeniami i bufiastymi rękawami. Całość uzupełniły jasne buty na wysokim obcasie. Monika Jarosińska z kolei wybrała biel. Gwiazda trzeciego sezonu "Królowej przetrwania" miała na sobie krótki top wiązany na szyi, który zestawiła z luźnymi spodniami z wysokim stanem. Na głowie zawiązała białą chustkę, a całość przełamała żółtą torebką. Patrycja Markowska z kolei na wydarzenie wybrała odcienie szarości. Wokalistka miała na sobie luźną marynarkę w prążki i spodnie do kompletu, a całość zestawiła z krótkim topem.

Gwiazdy na evencieOtwórz galerię

Maciej Kurzajewski jest szaleńczo zakochany. Tak mówił o relacji z Katarzyną Cichopek

Maciej Kurzajewski nieczęsto pojawia się na branżowych imprezach bez Katarzyny Cichopek. W ostatnim czasie wspólnie pozowali do zdjęć m.in. na gali finałowej IV edycji Mrs. Poland International czy na gali Best Brands Poland. Zakochani spędzają ze sobą dużo czasu również w pracy - wspólnie prowadzą "halo tu polsat". - Budzę się rano uśmiechnięty. Kiedy otwieram oczy, to widzę Kasię też uśmiechniętą. Jesteśmy szczęśliwi. Odnaleźliśmy siebie i to jest największym błogosławieństwem - mówił o ich związku prezenter w rozmowie ze "Światem Gwiazd"