21 maja odbył się event organizowany przez markę perfum. Na wydarzeniu nie zabrakło celebrytów, którzy chętnie pozowali do zdjęć. Jak widać na fotografiach z imprezy, wśród stylizacji królowały błękit i biel. Na imprezie zjawili się m.in. Marta Surnik, Agnieszka Hyży, Monika Jarosińska oraz Maciej Kurzajewski, który, co ciekawe, pojawił się bez ukochanej Katarzyny Cichopek.
Agnieszka Hyży na wydarzeniu zaprezentowała się w błękitnej oversize'owej marynarce, którą zestawiła z luźnymi spodniami. Całość uzupełniały jasne szpilki oraz nieduża, niebieska torebka, którą prezenterka trzymała w dłoni. Garnitur w niemal identycznym odcieniu miał na sobie także Maciej Kurzajewski. Prowadzący "halo tu polsat" dobrał do niego białą koszulę i brązowe, skórzane półbuty. Do zdjęć pozował w przeciwsłonecznych okularach.
Na błękit tego wieczoru postawiła również Marta Surnik. Prezenterka "Pytania na śniadanie" wybrała drapowaną, krótką sukienkę z marszczeniami i bufiastymi rękawami. Całość uzupełniły jasne buty na wysokim obcasie. Monika Jarosińska z kolei wybrała biel. Gwiazda trzeciego sezonu "Królowej przetrwania" miała na sobie krótki top wiązany na szyi, który zestawiła z luźnymi spodniami z wysokim stanem. Na głowie zawiązała białą chustkę, a całość przełamała żółtą torebką. Patrycja Markowska z kolei na wydarzenie wybrała odcienie szarości. Wokalistka miała na sobie luźną marynarkę w prążki i spodnie do kompletu, a całość zestawiła z krótkim topem.
Maciej Kurzajewski nieczęsto pojawia się na branżowych imprezach bez Katarzyny Cichopek. W ostatnim czasie wspólnie pozowali do zdjęć m.in. na gali finałowej IV edycji Mrs. Poland International czy na gali Best Brands Poland. Zakochani spędzają ze sobą dużo czasu również w pracy - wspólnie prowadzą "halo tu polsat". - Budzę się rano uśmiechnięty. Kiedy otwieram oczy, to widzę Kasię też uśmiechniętą. Jesteśmy szczęśliwi. Odnaleźliśmy siebie i to jest największym błogosławieństwem - mówił o ich związku prezenter w rozmowie ze "Światem Gwiazd"