Wojciech Szczęsny jest bramkarzem klubu FC Barcelona. 10 maja klub zdobył 29. tytuł mistrza Hiszpanii. Podczas transmisji na żywo na Kanale Sportowym Szczęsny opowiedział o dalszej karierze. - Ja zostaję, a miałem kończyć karierę - zaczął i wspomniał o tym, że często zmienia zdanie. - Jak człowiek podejmuje decyzję o końcu kariery, to się dzieją różne fajne rzeczy. Ja podejmuję jedną decyzję, a potem podejmuję drugą! Tylko w miłości jestem stały. Jest ciekawiej, dzieje się. Mamy o czym gadać - dodał podczas transmisji. Teraz Wojciech Szczęsny pojawił się na imprezie klubu FC Barcelona.

20 maja piłkarze FC Barcelony świętowali mistrzostwo na kolacji w Castelldefels. Udział w wydarzeniu wzięli m.in. Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Towarzyszyły im żony. Uwagę na zdjęciach z przyjęcia przykuła koszula polskiego bramkarza. Na materiale pojawił się wzór przypominający przypalenie żelazkiem. Internauci natychmiast ruszyli z komentarzami i ocenili styl Wojciecha Szczęsnego. "Koszula Wojtka najlepsza", "Ta koszula to z żelazkiem?", "Kto przypalił koszulę?", "Co za koszula", "Wojtek, przypaliłeś koszulę żelazkiem?", "Co się stało z twoją koszulą?" - pisali w mediach społecznościowych bramkarza FC Barcelony.

Fani szybko dotarli do informacji na temat głośnej stylizacji Wojciecha Szczęsnego. Jak się okazuje, koszula bramkarza pochodzi od luksusowej marki Vetements. Na jednej ze stron ten oryginalny element stroju sportowca kosztuje 743 euro, czyli około 3150 złotych.

Niedawno Robert Lewandowski ogłosił odejście z klubu FC Barcelona, co spotkało się z reakcją ze strony Wojciecha Szczęsnego. Bramkarz pożegnał przyjaciela w żartobliwy sposób. "Legenda, GOAT, itp. itd. Ale przede wszystkim daj znać sąsiadom, kiedy impreza pożegnalna!" - napisał w mediach społecznościowych. Później zdobył się na kolejny komentarz. "Legenda. Dzięki tobie mam kolejnych pięć tytułów" - czytaliśmy na instagramowym profilu Wojciecha Szczęsnego.