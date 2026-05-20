Karolina Mrozicka jest jedną z popularniejszych polskich influencerek. Sporą rozpoznawalność zyskała za sprawą grupy Dresscode, której jest członkinią. Przypomnijmy, że jej liderem jest Mikołaj "Bagi" Bagiński. W maju 2026 roku internetowa sława zaprowadziła Mrozicką prosto na festiwal filmowy w Cannes. Na czerwonym dywanie celebrytka zaprezentowała się w sukni projektu Roberta Czerwika.

REKLAMA

Zobacz wideo Wypożyczyła kreację od Czerwika i wystawiła na Vinted? "Do momentu wypożyczenia jest super wszystko"

Karolina Mrozicka olśniła w projekcie Roberta Czerwika. "To suknia o apokaliptycznej miłości"

Na udostępnionych przez influencerkę i projektanta zdjęciach możemy zobaczyć, że postawili na tę okazję na jasną kreację z gorsetem i efektowną spódnicą. W oczy rzucają się także kwiatowe zdobienia. Czerwik wyjaśnił przy tym, że suknia powstała z tkanin z odzysku. "Gorset został wykonany z płótna żaglowego, które ręcznie farbowałem i formowałem, nadając mu ślady czasu i delikatną, niemal malarską strukturę. Talię otulają spreparowane róże, które wyglądają niczym relikty zatrzymanej emocji. Całość dopełnia monumentalna spódnica uszyta z powlekanej tkaniny pozyskanej z deadstocków z zamkniętej fabryki" - poinformował projektant, podkreślając, jakie przesłanie niesie jego projekt.

To suknia o apokaliptycznej miłości. O pięknie, które trwa mimo końca świata. O romantyzmie, który nie chce umrzeć nawet wtedy, gdy wszystko wokół nosi już ślady rozpadu

- skomentował Czerwik. Mrozicka zdecydowała się przy tym na rozpuszczone włosy, delikatny i naturalny makijaż oraz subtelną biżuterię.

Karolina Mrozicka w CannesOtwórz galerię

Fani są zachwyceni lookiem influencerki z czerwonego dywanu. "Niczym księżniczka"

Pod zdjęciami Mrozickiej z czerwonego dywanu Cannes prędko pojawiło się wiele komentarzy jej obserwatorów. Fani celebrytki nie kryją, że zachwyciła ich ona kreacją oraz wyglądem. "Pięknie wyglądasz Karo", "Jak milion dolarów!", "Byłaś tam najśliczniejsza", "Jaka piękna sukienka. Cudnie wyglądasz!", "Właściwa osoba we właściwym miejscu!", "Cudowna, niczym księżniczka", "Jesteśmy z ciebie dumni, wyglądasz zjawiskowo" - mogliśmy przeczytać pośród licznych wpisów.