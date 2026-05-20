Stylowe gwiazdy TVP na evencie. Zjawiskowa Grysz w grochach, Woźniak-Starak z pazurem

"Pytanie na śniadanie" oficjalnie otworzyło swoje plenerowe studio. Z tej okazji nie zabrakło znanych twarzy oraz wspólnej sesji zdjęciowej prowadzących i gwiazd związanych z programem. Celebryci chętnie pozowali do zdjęć w letnich stylizacjach, a uwagę fotoreporterów przyciągnęły modne kreacje. Jesteście ciekawi?

"Pytanie na śniadanie" i wiosenne stylizacje gwiazd. Woźniak-Starak w modnych okularach

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na modne połączenie elegancji i luzu. Dziennikarka pojawiła się w czarnych jeansach z przetarciami, głębokim dekolcie i brązowej skórzanej kurtce narzuconej na ramiona. Stylizację uzupełniły siateczkowe szpilki i duże okulary przeciwsłoneczne. Aleksandra Grysz z kolei zaprezentowała się w jasnej, dopasowanej sukience w groszki, która pięknie podkreśliła ciążowe krągłości. Całość dopełniły minimalistyczne klapki i delikatny makijaż.

Ksenia i Leon Myszkowski postawili na spójne, jasne stylizacje. Ona wybrała satynową suknię w grochy z efektownym wiązaniem przy szyi, a on beżową kurtkę zestawił z białymi spodniami i swetrem. Całość wyglądała bardzo wiosennie i elegancko.

"Pytanie na śniadanie" z kobiecymi kreacjami. Boś i Orłoś zadały szyku

Do studia zawitała ponadto znana rolniczka. Kamila Boś postawiła na klasyczne połączenie czerni i bieli z modnym motywem groszków. Celebrytka miała na sobie krótką marynarkę z szerokimi rękawami i ozdobnymi guzikami, którą zestawiła z dopasowanymi spodniami zakończonymi efektowną falbaną. Całość uzupełniły czarne szpilki oraz subtelna biżuteria. Stylizacja była elegancka, kobieca i bardzo wpisywała się w klimat wiosennego wydarzenia.

Paulina Orłoś natomiast, która prezentuje w programie pogodę, postawiła na prostą, letnią elegancję w odcieniu czekoladowego brązu. Prezenterka pojawiła się w satynowej sukience na cienkich ramiączkach, która delikatnie podkreślała sylwetkę. Stylizację uzupełniła espadrylami na koturnie oraz plecioną torebką w wakacyjnym stylu. Całość wyglądała swobodnie i kobieco.