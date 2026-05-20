Thylane Blondeau od najmłodszych lat wzbudzała ogromne zainteresowanie mediów i świata mody. Na Instagramie śledzi ją ponad sześć milionów użytkowników. Córka byłego francuskiego piłkarza Patricka Blondeau zyskała sławę jako "najpiękniejsza dziewczynka świata", kiedy jako zaledwie czterolatka pojawiła się na wybiegu. Dziś, mając 25 lat, wciąż z powodzeniem działa w branży modelingowej i regularnie pojawia się na prestiżowych wydarzeniach modowych, które są organizowane na całym świecie. Jak wyglądała w Cannes?

Thylane Blondeau wciąż zachwyca urodą. Tym razem postawiła na minimalizm

Modelka pojawiła się na czerwonym dywanie w Cannes w niezwykle minimalistycznej, ale bardzo eleganckiej stylizacji. Blondeau postawiła na długą, czarną suknię z długimi rękawami, która podkreślała jej sylwetkę. Kreacja miała prosty fason, jednak uwagę przyciągały subtelne marszczenia i dopasowany krój nadający całości szyku.

Całość uzupełniła delikatną biżuterią oraz mocno wygładzonym, zaczesanym do tyłu upięciem. Thylane zdecydowała się również na stonowany makijaż, który podkreślił jej rysy twarzy i charakterystyczne jasne oczy. Nad całym lookiem czuwał sztab ekspertów, czego kulisy mogliśmy zobaczyć na InstaStories. Stylizacja gwiazdy była klasyczna, nowoczesna i bardzo w klimacie francuskiej elegancji. Co sądzicie?

Thylane Blondeau i jej kariera po latach. Czym obecnie się zajmuje?

Gwiazda pracuje nie tylko jako modelka, ale i bizneswoman - jest założycielką marki, która oferuje produkty do pielęgnacji włosów. Instagram Blondeau jest niezmiennie pełen modowych i kosmetycznych inspiracji. Uczestniczy ponadto w sesjach dla światowych projektantów. Możemy zobaczyć u niej projekty dla Miu Miu oraz Diora. Regularnie pojawia się także na największych modowych eventach - m.in. jesienią ubiegłego roku media obiegły jej zdjęcia z paryskiego tygodnia mody.