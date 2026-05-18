Martyna Wojciechowska to ceniona podróżniczka, która od lat pokazuje świat w programie "Kobieta na krańcu świata". Dziennikarka angażuje się społecznie, a także pisze książki. 18 maja odbyła się premiera kolejnej pozycji, której autorką jest Wojciechowska - chodzi o "Przesunąć horyzont. 20 lat później". Książka powstała z okazji 20-lecia zdobycia przez dziennikarkę Mount Everestu. Na wydarzenie z udziałem podróżniczki przybyło wiele gwiazd. Zobaczcie, na jakie stylizacje postawiły.

Martyna Wojciechowska na premierze swojej książki zainspirowała się górami.

Na premierze książki nie zabrakło oczywiście jej autorki. Martyna Wojciechowska tego dnia zdecydowała się na nietypową kreację, nawiązującą do lektury. Na spódnicy podróżniczki, która niewątpliwie kradnie uwagę, pojawił się motyw gór oraz... ona sama! Oczywiście w stroju do górskiej wspinaczki. Cała stylizacja - w tym również bluzka - utrzymana była w niebiesko-białym odcieniu. Dziennikarka spięła włosy w koka. Postawiła na delikatne dodatki w postaci subtelnej biżuterii.

Na wydarzenie przybyła Julia "Maffashion" Kuczyńska. Influencerka postawiła na oversize'ową marynarkę w błękitnym kolorze, do której dopasowała jasne jeansy z rozszerzaną nogawką. Całość dopełniły: jasny top, sportowe buty i torebka w niebieskim odcieniu. Nie szalała z dodatkami - wybrała delikatne kolczyki i cienki, złoty łańcuszek.

Grzegorz Krychowiak postawił na dopasowany garnitur. Jolanta Kwaśniewska poszła w paski

Wydarzenie swoją obecnością uświetnił również Grzegorz Krychowiak, który w 2023 roku zakończył karierę w reprezentacji Polski. Dziś coraz częściej pojawia się na salonach. Piłkarz znany jest z upodobania do eleganckich stylizacji, którymi stara się inspirować swoich fanów. Na premierze książki Wojciechowskiej zawodnik brylował w świetnie skrojonym garniturze w brązowym odcieniu we włoskim stylu, do którego dopasował białą koszulę. Krychowiak nie zapomniał o odpowiednich butach - zobaczyliśmy go w eleganckim, skórzanym obuwiu.

Na premierze książki zobaczyliśmy również Jolantę Kwaśniewską. Była pierwsza dama pokazała się w jasnoniebieskiej koszuli w subtelne, białe paski, do której dopasowała krawat w niemal identyczny wzór. Jeśli chodzi o dół stroju, postawiła na materiałowe spodnie w granatowym odcieniu, które również odznaczały się jasnymi paskami. W dłoni trzymała małą, czarną torebkę.