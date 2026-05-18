Festiwal Filmowy w Cannes rozpoczął się 12 maja i potrwa do 23 maja. Event jak zwykle przyciągnął wiele gwiazd światowego formatu. We Francji nie zabrakło również polskich akcentów. 14 maja odbyła się premiera "Ojczyzny" Pawła Pawlikowskiego - w tym samym dniu odbyła się również premiera "Historie równoległe". Za produkcję filmu odpowiada Maciej Musiał. Na wydarzenie przybyła również Wiktoria Gąsiewska. W mediach społecznościowych pochwaliła się stylizacją na tle morza. Aktorka pojawiła się również na pokazie filmu "Moulin". Zobaczcie, na jaką kreację postawiła.

Wiktoria Gąsiewska w czerwieni. Tak brylowała na festiwalu w Cannes

Wiktoria Gąsiewska już kilka dni temu dała znać, że zameldowała się w Cannes. Na Instagramie pozowała w krótkiej, czarnej sukience. Głównym punktem stylizacji był sporego rozmiaru kwiaty przy szyi, który przyciągał uwagę. Aktorka nie ominęła pokazu filmu "Moulin". W produkcji nie zabrakło polskiego akcentu - zagrał w niej Marcin Czarnik. Celebrytka zdecydowała się na wyróżniającą kreację. Zobaczyliśmy ją w krwiście czerwonej sukience z gorsetem i tiulowym dołem, który ciągnął się aż do ziemi. Jak poinformowała poprzez InstaStories, jej kreacje w Cannes to projekty Doroty Goldpoint.

Monika Olejnik na Festiwalu w Cannes. Ta torebka skradła show

Na Festiwalu Filmowym w Cannes pojawiła się również Monika Olejnik. Dziennikarka od lat słynie z zamiłowania do mody i luksusowych dodatków. We Francji pojawiła się w czarnej, gorsetowej sukni o minimalistycznym, ale efektownym kroju. Kreacja prezenterki podkreślała jej sylwetkę i wpisywała się w elegancki, wieczorowy klimat festiwalu. Olejnik zagrała jednak przede wszystkim torebką - elegancki dodatek od Chanel. Niewątpliwe wrażenie robi też cena torebki. Zagraniczne media donoszą, że Chanel Pearl Necklace Minaudière kosztuje ponad 41 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu daje ponad... 145 tysięcy złotych! Elegancka torebka pochodzi z kolekcji jesień/zima 2025, więc jest modową nowością.

Monika Olejnik podzieliła się również przemyśleniami na temat filmu Pawła Pawlikowskiego "Ojczyzna". "Widziałam ten film jeszcze przed festiwalem, oglądałam z zapartym tchem, mijają dni i ten stan cały czas we mnie trwa. Teraz w Cannes spotykam wiele osób olśnionych filmem Pawła Pawlikowskiego. Zasługuje na Złotą Palmę" - napisała.