Tak Kamila z "Rolnika" ubrała się na komunię. W komentarzach się dzieje

Sezon komunijny w pełni, a jak co roku w maju celebryci dzielą się w mediach społecznościowych relacjami z rodzinnych imprez. Wyjątkiem nie jest tu Kamila Boś, którą doskonale pamiętają zapewne widzowie programu "Rolnik szuka żony". 17 maja właścicielka pieczarkarni zaprezentowała niecodzienną stylizację, którą skomponowała właśnie z okazji komunii w swojej rodzinie. Internautki zgodnie pochwaliły jej modowy gust.

Kamila Boś taką stylizację wybrała na komunię. Lawina komentarzy

Po zakończeniu "Rolnik szuka żony" Kamila Boś rozwija medialną karierę i jest bardzo aktywna na Instagramie. Rolniczka nie tylko dzieli się wieściami z codziennego życia, ale też często publikuje modowe inspiracje. Jak możemy podejrzeć, na tegoroczną komunię w swojej rodzinie wybrała biały top z odkrytymi plecami oraz długą spódnicę z rozcięciem i falbanką. Całość uzupełniła zamszową, brązową kurtką z lekko bufiastymi rękawami oraz brązowymi klapkami na niedużym obcasie. "Czy to odpowiednia stylizacja na komunię"? - dopytywała fanów na InstaStories.

Fanki uczestniczki "Rolnik szuka żony" w odpowiedzi zasypały Kamilę Boś komplementami. "Zjawiskowo!", "Przepiękna cioteczka", "Cudownie wyglądasz w stylizacji cala na biało na uroczystość" - zachwycały się w komentarzach.

Znany ksiądz dosadnie wypowiedział się o prezentach komunijnych

Co roku wielu rodziców chwali się w mediach społecznościowych drogimi prezentami czy zorganizowaną z przepychem imprezą z okazji komunii. Znany z mediów społecznościowych ksiądz Rafał Główczyński krytycznie patrzy na takie podejście. - Coraz bardziej widać skrajności tj. część rodziców (mniejsza) chce, żeby to było wydarzenie duchowe, zachęcają rodziny, aby nie było drogich prezentów, optują za skromnymi strojami podczas uroczystości, mówią dzieciom o Jezusie. (...) Spora część traktuje to jako fajną imprezę z drogimi prezentami dla dzieci, a przyjęcie komunii jest tylko dodatkiem - skomentował w rozmowie z Plejadą.

- Co do drogich imprez i prezentów, to szkoda mi rodziców, którzy robią to z dobrych intencji, chcą dla dziecka jak najlepiej, jak najpiękniej, jak najdrożej, ale później, to często obraca się przeciwko nim - dzieciaki obdarowywane w ten sposób szybko stają się materialistami i mają coraz większe, odrealnione od sytuacji rodzinnej oczekiwania - ocenił.