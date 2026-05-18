Anna Popek to jedna z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Choć na co dzień skupia się głównie na pracy i zamieszcza kadry ze studia, eventów oraz profesjonalnych sesji zdjęciowych, od czasu do czasu dzieli się z obserwatorami także bardziej prywatnymi momentami. Tym razem pokazała zdjęcie z komunijnej uroczystości, a fani szybko zaczęli komentować nie tylko rodzinny klimat fotografii, ale też jej dopracowany outfit.

Anna Popek w pastelowym garniturze. Tak wybrała się na rodzinną komunię

Na opublikowanym zdjęciu Anna Popek pozuje w otoczeniu zieleni razem z chłopcem ubranym w komunijny strój. Dziennikarka zdecydowała się na jasnoróżowy garnitur o luźniejszym kroju, który zestawiła z prostym białym topem i czarnymi butami na grubszej podeszwie. Całość wygląda bardzo subtelnie, ale jednocześnie nowocześnie i stylowo.

Uwagę zwracały również dodatki. Popek postawiła na minimalistyczną biżuterię i delikatny makijaż, dzięki czemu stylizacja zachowała lekki, wiosenny charakter. Pastelowy komplet idealnie wpisał się w klimat komunijnej uroczystości i podkreślił elegancki, ale swobodny styl dziennikarki.

Anna Popek zakończyła pracę w TV Republika. Tak mówiła o byłym pracodawcy

Wspominaliśmy w kwietniu, że Anna Popek zamknęła kolejny etap swojej kariery medialnej. Prezenterka rozstała się z Telewizją Republika i przeszła do nowej stacji, a mianowicie wPolsce24. W rozmowie z Wirtualnymi Mediami zdradziła, że decyzja o odejściu była przemyślana i nie towarzyszyły jej żadne konflikty.

Dziennikarka przyznała również, że po ogłoszeniu zmian mogła liczyć na wiele miłych reakcji ze strony osób, z którymi pracowała. Podkreśliła, że najbardziej ceni sobie właśnie dobre relacje i szacunek współpracowników, a na zakończenie skierowała do byłego zespołu słowa wsparcia i życzenia powodzenia w dalszej pracy. - Nadszedł czas na rozstanie i po prostu podjęłam taką decyzję. Każdego pracodawcę wspominam dobrze albo o nim nie mówię - i tak zostawmy - przekazała Anna Popek.