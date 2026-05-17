Monika Olejnik pozdrawia z Cannes z fikuśną torebką. Jej cena szokuje

Monika Olejnik, znana z zamiłowania do mody i luksusowych dodatków, po raz kolejny udowodniła, że potrafi przyciągać spojrzenia na czerwonym dywanie. Tym razem dziennikarka pojawiła się na Festiwalu Filmowym w Cannes, prezentując wyjątkowo efektowny akcent swojej stylizacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Monika Olejnik wymienia polityków, którzy nie chcą wystąpić w jej programie. Lista jest długa

Monika Olejnik zameldowała się w Cannes. Uwagę przyciąga jej luksusowa torebka Chanel

Olejnik wybrała na tę okazję czarną, gorsetową suknię o minimalistycznym, ale efektownym kroju. Kreacja podkreślała sylwetkę i wpisywała się w elegancki, wieczorowy klimat festiwalu. Jednak to torebka przypominająca sznur ogromnych pereł przyciągnęła największą uwagę. Na ramię zarzuciła Chanel, której cena robi wrażenie - według zagranicznych mediów Chanel Pearl Necklace Minaudière kosztuje ponad 41 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu daje ponad 145 tysięcy złotych. Torebka pochodzi z kolekcji jesień/zima 2025, więc jest modową nowością. Pudelek przypomniał, że podobny dodatek jakiś czas temu nosiła Cardi B.

Na Instagramie Olejnik podzieliła się również swoimi wrażeniami z festiwalu i filmu Pawła Pawlikowskiego "Ojczyzna". "Widziałam ten film jeszcze przed festiwalem, oglądałam z zapartym tchem, mijają dni i ten stan cały czas we mnie trwa. Teraz w Cannes spotykam wiele osób olśnionych filmem Pawła Pawlikowskiego. Zasługuje na Złotą Palmę" - przekazała. Zdjęcia stylizacji zobaczycie w naszej galerii:

Monika Olejnik zameldowała się w Cannes. Uwagę przyciąga jej luksusowa torebka Chanel Otwórz galerię

Monika Olejnik chorowała na raka piersi. Zwróciła się z apelem do fanów

Jakiś czas temu Monika Olejnik podzieliła się emocjonalnym wpisem w mediach społecznościowych, w którym nawiązała do trudnego dla niej okresu związanego z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2024 roku dziennikarka ujawniła, że zdiagnozowano u niej raka piersi, co wymagało operacji. Dwa lata po operacji Olejnik zwróciła uwagę na konieczność badań i dbania o zdrowie. "Minęły ponad dwa lata od mojej operacji, ale nie chcę odliczać dokładnie tych koszmarnych dni. Piszę po to, żeby przypomnieć wszystkim - bardzo was proszę, badajcie się i nie poddawajcie się po badaniach" - napisała na Insagramie.