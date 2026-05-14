Na 14 maja zaplanowano konferencję Polsatu promującą zbliżający się wielkimi krokami Polsat Hit Festiwal. Na wydarzeniu nie zabrakło dyrektora programowego telewizji Polsat - Edwarda Miszczaka. Obok niego miejsce zajęła Edyta Górniak. Kto jeszcze pojawił się na czerwonym dywanie?

Konferencja Polsat Hit Festiwal. Gwiazdy dopisały

Polsat Hit Festiwal w tym roku odbywa się od 22 do 24 maja. Już teraz stacja promuje wydarzenie i zdradza, kto wystąpi na scenie podczas tego święta muzyki. Okazuje się, że nie zabraknie m.in. takich gwiazd, jak: Edyta Górniak, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczny, zespół Enej czy Natalia Szroeder.

Na konferencji promującej festiwal pojawili się tymczasem Tatiana Okupnik, Kayah, Edyta Górniak, Natalia Szroeder czy Dawid Kwiatkowski. Nie zabrakło też gwiazd związanych ze stacją. Na czerwonym dywanie błyszczeli m.in. Paulina Sykut-Jeżyna, Ola Filipek, Krzysztof Ibisz. Zobaczcie, jak się prezentowali.

Swoim strojem uwagę zwracała niewątpliwie Natalia Szroeder, która tego dnia postawiła na różowy komplet w czarne plamy. Wrażenie robiła obszerna bomberka, pod którą widać było kusy ciemny top. Całość uzupełniały szorty oraz szpilki. Piosenkarka upięła włosy i postawiła na mocniejszy makijaż.

Doskonale prezentowała się także Kayah, która na czerwonym dywanie grała nogą. Piosenkarka wskoczyła w biało-czarną koszulową sukienkę, którą zestawiła z ciemnymi rajstopami i czarnym szpilkami. Stylizacja artystki była więc nie tylko elegancka, ale też bardzo kobieca. Z kolei Paulina Sykut-Jeżyna wybrała długą, czeroną sukienkę oraz białe sandałki na obcasie.

Ostatnio dużo mówi się o Edwardzie Miszczaku, zwłaszcza że dyrektor programowy Polsatu zaczął coraz częściej udzielać się w mediach. Głośno było chociażby o jego wywiadzie u Żurnalisty, gdzie opowiadał o współpracy z innymi gwiazdami. A jak pracuje się z Miszczakiem? Rąbka tajemnicy na ten temat udzieliła Iwona Pavlović. - Ja nie mieszkam w Warszawie, więc z szefem nie spotykam się często. Nawet śmiem twierdzić, że nasze spotkania rzeczywiście są takie bardzo profesjonalne, bardzo serdeczne. (...) Ale on jest też bardzo bezpośredni, bo jak coś mu się nie podoba, to potrafi powiedzieć, że coś jest źle. Nie ma "kombinowań alpejskich" - skomentowała w rozmowie z "Faktem".