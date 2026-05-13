Joan Collins, gwiazda kultowej "Dynastii", od dekad pozostaje jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon Hollywood. To właśnie rola Alexis Carrington przyniosła jej światową popularność i zapewniła miejsce w historii telewizji. 92-letnia aktorka wciąż pojawia się na branżowych wydarzeniach, a jej życie prywatne od lat wzbudza zainteresowanie mediów. Ukochanym Collins jest młodszy od niej o 32 lata Percy Gibson, z którym teraz podbija czerwone dywany podczas Festiwalu Filmowego w Cannes.

Joan Collins zachwyciła stylizacją w Cannes. Postawiła na hollywoodzki szyk z mężem

Aktorka pojawiła się na ceremonii otwarcia festiwalu w Cannes w wyjątkowo eleganckiej stylizacji, która od razu przyciągnęła uwagę fotoreporterów. Joan Collins postawiła na efektowną białą suknię haute couture, do której dobrała długie czarne rękawiczki oraz imponującą biżuterię z diamentami. Całość dopełniła klasycznym upięciem włosów, podkreślającym hollywoodzki szyk i ponadczasową elegancję gwiazdy.

Percy Gibson z kolei postawił na klasyczną elegancję w stylu old Hollywood. Mąż Joan Collins pojawił się na czerwonym dywanie w idealnie skrojonym czarnym smokingu z satynowymi klapami, który zestawił z białą koszulą i czarną muchą. Całość prezentowała się bardzo szykownie i ponadczasowo, doskonale komponując się z widowiskową stylizacją aktorki.

Joan Collins tworzy związek z młodszym producentem. Co wiadomo o tej relacji?

Aktorka i Percy Gibson poznali się na początku lat 2000 podczas pracy przy spektaklu "Love Letters", gdzie on pełnił funkcję producenta. Między nimi szybko pojawiła się wyjątkowa więź, która zacieśniła się podczas wspólnej trasy teatralnej. Choć między nimi są 32 lata różnicy, para od lat udowadnia, że nie ma to żadnego wpływu na ich relację. Razem regularnie pojawiają się na branżowych wydarzeniach i wciąż sprawiają wrażenie bardzo zakochanych.

Joan Collins wielokrotnie podkreślała, że jej małżeństwo z Percym Gibsonem opiera się przede wszystkim na wzajemnym wsparciu, szacunku i podobnym podejściu do życia. Aktorka uważa, że to właśnie wspólne wartości i umiejętność cieszenia się codziennością sprawiają, że ich relacja od lat pozostaje tak silna.