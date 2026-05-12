Maciej Zień od lat konsekwentnie umacnia swoją pozycję w świecie mody, regularnie wypuszczając nowe kolekcje i organizując pokazy. Na jego wydarzeniach pojawiają się gwiazdy ze świata polskiego show-biznesu. Najnowszy pokaz kolekcji "Set me free" odbył się 12 maja i przyciągnął tłum znanych osób. Na ściance zaprezentowały się m.in. Sandra Kubicka, Justyna Steczkowska, Maffashion, Małgorzata Socha oraz Paulina Gałązka. Uwagę przykuły ich oryginalne stylizacje.

Sandra Kubicka w stylowym komplecie. Tak pojawiła się na pokazie Macieja Zienia

Sandra Kubicka pojawiła na pokazie w odważnej, a jednocześnie bardzo stylowej kreacji. Modelka postawiła na satynowy komplet składający się z krótkiego topu na cienkich ramiączkach oraz dopasowanej spódnicy midi, która podkreślała jej sylwetkę. Całość uzupełniła klasycznymi szpilkami oraz biżuterią w postaci masywnych bransoletek. Uwagę przykuła także kreacja Małgorzaty Sochy. W odróżnieniu od Kubickiej postawiła na spodnie. Trzeba przyznać, że aktorka doskonale zna się na trendach. Wystylizowała spodnie z marynarką oraz koszulą z głębokim dekoltem. Małgorzata Socha uzupełniła stylizację szpilkami w czarnym kolorze oraz srebrnym łańcuchem. Po zdjęcia z pokazu Macieja Zienia zapraszamy do naszej galerii.

Paulina Gałązka w subtelnej koronce. Spójrzcie na buty Justyny Steczkowskiej

Na pokazie pojawiła się także Paulina Gałązka, która 10 maja zaprezentowała się w finale "Tańca z gwiazdami". Chociaż aktorka nie zwyciężyła formatu, to na wydarzeniu uśmiech nie schodził jej z twarzy. Paulina Gałązka zaprezentowała się na evencie w czarnej sukni do ziemi, wykończonej koronką. Dodała do stylizacji subtelną biżuterię oraz niewielką torebkę. Największą uwagę przykuła jednak Justyna Steczkowska. Piosenkarka brylowała na ściance w rozkloszowanej sukience z rozcięciem na nogę. Wokalistka nie zapomniała o oryginalnych dodatkach. Nie sposób przegapić jej butów z futerkowym wykończeniem.