Marta Nawrocka wzięła udział w obchodach Dnia Pielęgniarki i Położnej, stawiając na elegancką, klasyczną stylizację. Jej charakterystyczny kok oraz garnitur ponownie przyciągały uwagę, a szczególnym akcentem była duża biała kokarda zawiązana pod szyją.

Marta Nawrocka świętuje Dzień Pielęgniarki i Położnej. Dodatek do granatowego garnituru zaskakuje

Marta Nawrocka pojawiła się w Warszawie, w Wojskowym Instytucie Medycznym, aby świętować razem z obecnymi Dzień Pielęgniarki i Położnej. Pierwsza dama wybrała granatowy komplet w klasycznym kroju, który zestawiła z białą, elegancką bluzką. Pod szyją miała zawiązaną dużą białą kokardę, dodającą stylizacji kobiecego wdzięku i lekkości. Zdjęcia stylizacji pierwszej damy zobaczycie w naszej galerii:

To jednak nie pierwszy raz, kiedy pierwsza dama zdecydowała się na nietypowy dodatek. 3 maja Marta i Karol Nawroccy uczestniczyli w mszy świętej w intencji ojczyzny w Bazylice św. Jana Chrzciciela w Warszawie, będącej jednym z głównych punktów obchodów Święta Konstytucji 3 Maja. To właśnie wtedy Nawrocka postawiła na biały garnitur, który zestawiła z beżową koszulką, szpilkami i opaską na głowie. - W obecnych trendach opaski i strukturalne akcesoria do włosów wróciły do łask, jako element stylizacji nadający całości nowoczesności, miękkości i modowego wyczucia - oceniła Ewa Rubasińska-Ianiro w rozmowie z Plotkiem.

Marta Nawrocka oddała hołd Łukaszowi Litewce wzorzystą apaszką na pogrzebie

29 kwietnia w Sosnowcu odbył się pogrzeb Łukasza Litewki, w którym wzięli udział najważniejsi politycy w kraju, w tym prezydent Karol Nawrocki z żoną Martą Nawrocką. Pierwsza dama przywiązała do swojej torebki wzorzystą apaszkę, która okazała się symbolem związanym ze zmarłym posłem. Fotografka Alicja Stefaniuk wyjaśniła, że apaszka z motywami polskich miast i zabytków została podarowana Nawrockiej przez Litewkę w lutym i od tego czasu Nawrocka często nosiła ją jako subtelny znak wartości i wrażliwości.

"Od tamtej chwili często ją zakładała, jakby wysyłała cichy sygnał o wartościach, o uważności, o tym, co ważne. Zauważyłam ją także wczoraj, podczas pogrzebu. Jako gest pamięci i hołd dla posła Łukasza Litewki. Dla mnie, fotografa, ważne są nie tylko zdjęcia, lecz także to, co dzieje się między kadrami, dlatego postanowiłam opowiedzieć wam tę historię - wyjaśniła Stefaniuk.